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Chủ tịch Quảng Trị muốn sử dụng UAV hỗ trợ giám sát rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

tác giả
QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đưa ra phương án triển khai thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái UAV để hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo vệ rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.

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Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ được áp dụng thí điểm thiết bị bay không người lái UAV để phục vụ quản lý, giám sát, bảo vệ - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 31-10, ông Bùi Hoàng Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - đã có cuộc làm việc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cùng các ngành liên quan về phương án ứng dụng công nghệ vào hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo vệ rừng tại vườn.

Tại cuộc làm việc, ông Phương gợi ý đưa thiết bị bay không người lái UAV để hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo vệ rừng Phong Nha - Kẻ Bàng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc sử dụng UAV vẫn còn một số khó khăn về thủ tục cấp phép bay, kinh phí đầu tư thiết bị, nhân lực vận hành và khả năng kết nối, xử lý dữ liệu.

Vì vậy, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị trước mắt cần xem xét triển khai thí điểm tại một số khu vực phù hợp.

Cũng theo vị này, quá trình nghiên cứu cần làm rõ yêu cầu kỹ thuật, phương thức vận hành, hiệu quả thực tiễn, kinh phí và các điều kiện pháp lý, bảo đảm việc ứng dụng công nghệ thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù địa hình và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng của vườn quốc gia. 

Qua thí điểm đánh giá hiệu quả, khả năng ứng dụng để làm cơ sở xem xét triển khai nhân rộng trong thời gian tới.

Hiện Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được giao quản lý gần 122.000ha đất có rừng tự nhiên. Địa hình núi đá vôi chia cắt phức tạp, nhiều khu vực hiểm trở, khó tiếp cận.

Vì vậy, sử dụng thiết bị bay không người lái được xem là giải pháp có thể hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận những khu vực địa hình hiểm trở, khó tuần tra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện các nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng.

- Ảnh 3.Cận cảnh hồ canxi ngọc bích rộng tới 500m² trong hang Thắng giữa Vườn quốc gia Phong Nha

Hệ thống hồ canxi xanh ngọc với diện tích có hồ lên đến 500m² vừa được ghi lại tại hang Thắng, mở ra thêm trải nghiệm khám phá thiên nhiên trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

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    Chủ đề: thiết bị bay giám sát thí điểm Phong Nha - Kẻ Bàng

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