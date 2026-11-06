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Chủ tịch Hà Nội: Sẽ thu hồi các dự án chậm tiến độ để triển khai các dự án mới

tác giả
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai trong tháng 11-2026. Những dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn không thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi, chấm dứt hoạt động theo quy định.

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Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VIẾT THÀNH

Sáng 6-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND TP thường kỳ tháng 11-2026.

Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ ở Hà Nội

Phát biểu tại phiên họp, ông Thắng cho biết kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội có sự cải thiện qua từng quý, trong đó quý 2 tốt hơn quý 1, quý 3 tiếp tục tốt hơn 6 tháng đầu năm.

Thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đã cơ bản hoàn thành, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hà Nội, TP chưa thu hút được các dự án lớn trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ như kỳ vọng. Nhiều dự án, công trình dù đã được tập trung chỉ đạo nhưng chưa triển khai đầy đủ, thậm chí chưa được đưa vào thực hiện.

Đối với nhà ở xã hội, khối lượng nhiệm vụ đặt ra rất lớn nhưng số lượng dự án thực sự được triển khai còn hạn chế, vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

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Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo - Ảnh: VIẾT THÀNH

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục nỗ lực trong hai tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Về giải ngân vốn đầu tư công, ông Thắng lưu ý cần nhìn nhận thực chất kết quả giải ngân, bởi một tỉ lệ đáng kể trong tổng số vốn đã giải ngân là vốn tạm ứng, chưa chuyển hóa thành khối lượng thực hiện trên công trường.

Các địa phương, chủ đầu tư được yêu cầu bám sát tiến độ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, nhất là với những dự án đã cơ bản có mặt bằng nhưng thi công còn chậm.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án chậm triển khai trở lại thực hiện và kiên quyết xử lý những dự án không đáp ứng yêu cầu.

Theo ông Thắng, Hà Nội đã rà soát, lập danh mục các dự án chậm triển khai, xác định định hướng và phương án xử lý đối với từng dự án; nhiều dự án đã được tháo gỡ, từng bước triển khai trở lại.

Tuy nhiên, tháng 11-2026 là thời hạn cuối cùng để tập trung xử lý các dự án thuộc diện phải giải quyết trong đợt này. Các cơ quan chức năng phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xử lý đối với chủ đầu tư, nhà thầu không triển khai dự án theo yêu cầu.

Với các dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn không thực hiện, TP sẽ ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

“Việc xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai nhằm đưa quỹ đất đã giao nhưng không được sử dụng trở lại phục vụ phát triển. TP sẽ kiên quyết thu hồi để tổ chức triển khai các dự án mới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng”, ông Thắng khẳng định.

Tập trung tháo gỡ khó khăn để triển khai các dự án metro đúng tiến độ

Với việc triển khai các dự án đường sắt đô thị, Chủ tịch Vũ Đại Thắng khẳng định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đồng thời là kỳ vọng lớn của Trung ương đối với Hà Nội.

Theo ông Thắng, lãnh đạo Trung ương kỳ vọng đến năm 2030, Hà Nội hoàn thành 5 tuyến đường sắt đô thị. Khi đi vào hoạt động, các tuyến này sẽ góp phần thay đổi hệ thống giao thông công cộng và diện mạo đô thị.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai dự án, không chần chừ, kéo dài; thực hiện đúng quy định và tiến độ. Các địa phương có tuyến đường sắt đi qua cần chủ động chuẩn bị mặt bằng, vị trí nhà ga và các điều kiện cần thiết.

Các sở, ngành được yêu cầu phối hợp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, cơ chế triển khai, bảo đảm tiến độ dự án. 

Việc triển khai đồng bộ 5 tuyến đường sắt đô thị được kỳ vọng tạo động lực phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của TP.

Đối với sản xuất, công nghiệp, xuất khẩu, thương mại và dịch vụ, ông Thắng đề nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kích cầu tiêu dùng, kiểm soát giá cả và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

- Ảnh 4.Hà Nội: Chi phí xây 5 tuyến metro không vượt quá 120 triệu USD/km với đoạn ngầm

HĐND TP Hà Nội cho phép lựa chọn nhà thầu chiến lược xây 5 tuyến metro theo hợp đồng chìa khóa trao tay, với yêu cầu giá hợp đồng bình quân đoạn ngầm không quá 120 triệu USD/km.


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PHẠM TUẤN
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    Chủ đề: thu hồi UBND TP Hà Nội dự án chậm tiến độ kiên quyết thu hồi Hà Nội

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