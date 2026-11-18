Trụ sở phường Hưng Đạo cũ (nay thuộc phường Đông Triều) sẽ được chuyển đổi công năng vừa phục vụ dân sinh, vừa cho thuê một phần - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong công tác xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập xã phường tại TP Quảng Ninh, có địa phương đã cho thuê một nửa số cơ sở được giao quản lý, tạo nguồn thu gần tỉ đồng mỗi năm; có nơi điều chỉnh phương án để dành công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Thu gần tỉ đồng mỗi năm từ 5 trụ sở cho thuê

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Vũ Bạch Dương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Cẩm Phả cho biết trong 10 cơ sở nhà, đất dôi dư được giao trung tâm quản lý, khai thác, hiện đã cho thuê được 5 cơ sở, đạt 50%.

Các cơ sở còn lại, trung tâm đang tiếp tục xử lý theo phương án phù hợp, có thể cho thuê hoặc chuyển đổi công năng.

Theo bà Dương, giá thuê tùy thuộc diện tích, quy mô và hiện trạng tài sản. Có cơ sở giá thuê chỉ hơn 6 triệu đồng/năm, trong khi một số địa điểm có giá trên 300 triệu đồng/năm.

Cũng theo bà Dương, ước tính tổng tiền thuê của 5 cơ sở đạt gần một tỉ đồng mỗi năm; thời hạn thuê là 5 năm, tiền thuê được thanh toán hằng năm.

Địa phương này đang tập trung hoàn thiện việc xử lý các cơ sở còn lại, phấn đấu cơ bản hoàn tất ngay trong tháng 11-2026.

Ghi nhận tại phường Đông Triều, sau khi khảo sát khoảng 10 trụ sở dôi dư, Chi nhánh tổ chức tài chính vi mô TNHH M7 cuối cùng đã chọn được trụ sở Phòng Y tế TP Đông Triều cũ để làm địa điểm hoạt động.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Chi nhánh tổ chức tài chính vi mô TNHH M7, đánh giá trụ sở vừa tìm được có cơ sở hạ tầng rất phù hợp cho đơn vị sử dụng. Ngay sau khi xem xét, đơn vị đã được hướng dẫn các thủ tục để làm hồ sơ thuê lại. "Quy trình tôi thấy rất nhanh gọn, thuận tiện như đi thuê nhà đất bình thường", ông Hà chia sẻ.

Lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Đông Triều, TP Quảng Ninh kiểm kê cơ sở vật chất tại các trụ sở dôi dư - Ảnh: NGÔ DỊU

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ, ông Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Đông Triều, cho biết trong số 12 cơ sở được trung tâm quản lý để khai thác, hiện đã có 9 cơ sở cho thuê. Ba cơ sở mới được bàn giao đang được đo vẽ lại hiện trạng, xác định giá để hoàn thiện thủ tục cho thuê.

Theo ông Tuấn, không phải trụ sở nào cũng giữ nguyên phương án cho thuê. Với trụ sở phường Hưng Đạo cũ, một phần công trình được đề xuất chuyển thành nhà văn hóa do khu dân cư sau sáp nhập có nhu cầu về không gian sinh hoạt cộng đồng rộng hơn; phần nhà nhỏ còn lại mới được tính phương án cho thuê.

Đại diện Chi nhánh tổ chức tài chính vi mô TNHH M7 tại Đông Triều tìm hiểu việc thuê tài sản công dôi dư trên địa bàn phường - Ảnh: NGÔ DỊU

Hoàn thành xử lý bước đầu hơn 1,25 triệu m² nhà, đất dôi dư

Theo thống kê của UBND TP Quảng Ninh, ngay trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương này đã hoàn thành xử lý bước 1 đối với 803 cơ sở nhà, đất có tổng diện tích hơn 1,25 triệu m². Các phương án được triển khai gồm: điều chuyển, bố trí làm trường học, cơ sở y tế, văn hóa - thể thao, trụ sở, công trình công cộng; thanh lý, thu hồi, cho thuê hoặc giao đơn vị khai thác theo quy định.

Tuy nhiên, đến cuối kỳ báo cáo vẫn còn 131 cơ sở tiếp tục xử lý bước 2. Trong đó, 56 cơ sở được giao đơn vị sự nghiệp khai thác; 42 cơ sở đang hoàn thiện thủ tục thanh lý, phá dỡ hoặc triển khai dự án; 33 cơ sở là tài sản dôi dư do Bộ Công an chuyển giao ngày 11-9-2026.

Bên cạnh cho thuê, nhiều công trình được chuyển sang công năng mới để tránh bỏ không. Điểm trường Mầm non Hồng Phong tại khu Bến Triều, Đông Triều, được chuyển thành nhà văn hóa khu dân cư. Tại phường Hoành Bồ, thư viện phường được cải tạo, mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu đọc sách, học tập và sinh hoạt văn hóa của người dân.

Lãnh đạo UBND TP Quảng Ninh đánh giá việc xử lý nhà, đất dôi dư không chỉ được đo bằng số cơ sở đã hoàn thành thủ tục hay số hợp đồng cho thuê, mà còn ở khả năng đưa từng tài sản vào sử dụng đúng nhu cầu, tạo nguồn thu hoặc phục vụ cộng đồng. Đây cũng là cách để hạn chế tình trạng trụ sở công bỏ trống, xuống cấp và gây lãng phí sau sắp xếp.