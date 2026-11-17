Trụ sở UBND phường Anh Dũng cũ được Hải Phòng chuyển đổi công năng thành trường mầm non - Ảnh: TIẾN THẮNG

Hàng loạt trụ sở cũ được Hải Phòng chuyển thành không gian trường học và đang lên phương án cùng mức giá cho thuê thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm sao để tài sản công biến thành nguồn lực phục vụ phát triển vẫn là dấu hỏi lớn khi tiến độ triển khai còn chậm.

Biến trụ sở dôi dư thành trường học, công trình dân sinh

Thay vì để trụ sở cũ đóng cửa, xuống cấp, một số địa phương tại Hải Phòng tận dụng quỹ nhà, đất dôi dư để mở rộng trường lớp, bổ sung không gian phục vụ học sinh.

Tại xã Gia Phúc, hội trường UBND xã Thống Kênh cũ được cải tạo với kinh phí 1,5 tỉ đồng để thành nhà đa năng cho Trường tiểu học Thống Kênh.

Các phòng làm việc cũ cũng được tận dụng làm nơi làm việc cho giáo viên, khuôn viên trở thành sân thể thao phục vụ học sinh.

Ở phường Hồng Bàng, Trường THCS Hồng Bàng được bàn giao một biệt thự Pháp 2 tầng và tòa nhà 4 tầng thuộc trụ sở Sở Nội vụ cũ nằm liền kề. Địa phương này dự kiến đầu tư hơn 10 tỉ đồng cải tạo biệt thự thành khu hiệu bộ, phòng học Tin học; tòa nhà 4 tầng xuống cấp sẽ được tháo dỡ để mở rộng khuôn viên trường.

Trụ sở UBND phường Lãm Hà cũ trên tuyến phố Tân Hà, phường Kiến An đang chờ cho thuê - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại phường Lưu Kiếm, trụ sở UBND xã Liên Khê cũ được chuyển đổi phục vụ mở rộng Trường tiểu học Liên Khê. Sau khi tiếp nhận thêm diện tích từ trụ sở cũ, khuôn viên trường tăng từ 12.259m² lên 19.124m², phục vụ cho 1.025 học sinh.

Tương tự, trụ sở UBND phường Anh Dũng cũ (nay thuộc phường Hưng Đạo) cũng được sửa chữa, chuyển đổi công năng thành khu Trường mầm non Anh Dũng khang trang.

Đây là cách tận dụng tài sản công có ý nghĩa trực tiếp với đời sống người dân, nhất là trong bối cảnh nhiều trường học còn thiếu phòng chức năng, sân chơi và không gian tổ chức hoạt động giáo dục.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, toàn thành phố có 85 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được điều chuyển cho các cơ sở giáo dục.

153 trụ sở dôi dư chờ "đánh thức"

Trụ sở Thanh tra Xây dựng cũ tại số 3 Hồ Xuân Hương, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng đang bỏ không chờ người thuê - Ảnh: TIẾN THẮNG



Với những cơ sở chưa có nhu cầu sử dụng vào mục đích công, Hải Phòng lựa chọn phương án cho thuê ngắn hạn để khai thác trong thời gian chờ quy hoạch hoặc phương án xử lý lâu dài.

Theo phương án xử lý 995 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, thành phố chuyển 445 cơ sở về Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác. Trong số này, 277 cơ sở đã được thống nhất phương án đấu giá đất ở, thương mại dịch vụ hoặc cho thuê ngắn hạn.

Từ tháng 4-2026, thành phố nhiều lần phê duyệt danh mục nhà, đất đưa ra cho thuê với thời hạn tối đa 5 năm. Đáng chú ý, ngày 15-11, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kiến Thụy tiếp tục công bố danh mục 5 cơ sở nhà, đất dôi dư cho thuê, trong đó có các trụ sở cơ quan huyện cũ.

Người có nhu cầu thuê phải đăng ký, nộp tiền đặt trước bằng 5% tổng tiền thuê cho cả thời hạn thuê và tham gia buổi xác định người được quyền thuê. Tại một số địa phương, việc công khai danh mục, giá thuê và tổ chức chào giá cạnh tranh đang được triển khai nhưng còn chậm.

UBND phường Hồng Bàng hoàn tất phê duyệt phương án cho thuê 511m² nhà đất trụ sở Thanh tra Xây dựng cũ ở phố Hồ Xuân Hương vào mục đích thương mại với đơn giá hơn 413.000 đồng/m²/năm - Ảnh: TIẾN THẮNG



Theo Sở Tài chính Hải Phòng, trong 157 cơ sở nhà, đất được chuyển giao về địa phương quản lý để khai thác, có 153 cơ sở tiếp tục làm thủ tục cho thuê. Tuy nhiên, mới có 7 cơ sở được phê duyệt phương án, đơn giá và ban hành thông báo niêm yết; 135 cơ sở đã bàn giao nhưng vẫn đang ở bước xây dựng phương án khai thác.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 12-11, tại Hải Phòng vẫn còn 129 cơ sở chưa được báo cáo hoàn thành xử lý, khai thác trên phần mềm theo dõi của Bộ Tài chính. Thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc hoàn thiện thủ tục, công khai danh mục và giá cho thuê.