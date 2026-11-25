Ngày 8-11-1957, Vương quốc Anh tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch đầu tiên, mang mật danh Grapple X - Ảnh: Atomicarchive.com

"Các cựu quân nhân từng tham gia thử nghiệm hạt nhân và gia đình họ đã phải chờ đợi quá lâu để biết sự thật. Đó chính là điều mà hội đồng độc lập sẽ làm sáng tỏ" - Thủ tướng Anh Andy Burnham nói ngày 24-11.

Nhà lãnh đạo Anh thông báo thành lập một hội đồng độc lập mới nhằm đánh giá những tác động của các vụ thử nghiệm hạt nhân đối với các cựu quân nhân và gia đình họ.

Ông nhấn mạnh: "Đây là một chiến dịch mà tôi đặc biệt quan tâm".

Theo Hãng tin AFP, Vương quốc Anh bắt đầu tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân vào năm 1952, đáng chú ý là tại khu vực Thái Bình Dương và Úc.

Các vụ thử hạt nhân trong khí quyển chấm dứt vào năm 1962, nhưng hoạt động thử nghiệm dưới lòng đất tại sa mạc Nevada của Mỹ vẫn tiếp diễn đến năm 1991.

Trong nhiều năm Chính phủ Anh khẳng định rằng bằng chứng khoa học không cho thấy những tác hại trên diện rộng đối với sức khỏe con người do phơi nhiễm phóng xạ.

Tuy nhiên, nhiều năm qua các nhà vận động cáo buộc Bộ Quốc phòng Anh che giấu hồ sơ và dữ liệu về mức độ phơi nhiễm phóng xạ, trong đó có kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu, vốn cho thấy ảnh hưởng của các vụ thử hạt nhân đối với sức khỏe của những người phục vụ tại các địa điểm thử nghiệm.

"Những người tham gia chương trình thử nghiệm bị đối xử như chuột bạch hoặc chuột lang" - Nhóm Công nhận Di sản bom nguyên tử dành cho những người sống sót (LABRATS) bình luận.

Họ cho rằng những người tham gia bị "đưa vào các thí nghiệm nhằm kiểm tra tác động của chiến tranh hạt nhân, trong khi không hề quan tâm đến người dân bản địa, đất đai hay mạng sống của họ".

Ông Alan Owen, đồng sáng lập LABRATS, ước tính có tới 30.000 cựu quân nhân Anh và các nước thuộc Khối Thịnh vượng chung từng phơi nhiễm bức xạ ion hóa.

Ngoài ra, có thể có từ 250.000 - 300.000 người thuộc các thế hệ con cháu của họ bị ảnh hưởng, với những tác động vẫn còn được ghi nhận ở thế hệ thứ tư.

Một số cựu quân nhân mắc ung thư, ung thư máu cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác.

"Nhiều người trong chúng tôi có con mắc những dạng khuyết tật làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Những người khác phải trải qua cảnh sẩy thai hoặc mất con khi còn nhỏ, những điều mà các gia đình chưa bao giờ nhận được lời giải thích" - nhóm LABRATS cho biết.

Cuộc điều tra dự kiến có báo cáo sơ bộ vào tháng 10-2027.