Một câu chuyện trên mạng xã hội nhận được nhiều tương tác có thể khiến người đăng cảm thấy được chú ý, trong khi sự im lặng đôi khi lại tạo cảm giác hụt hẫng, bị bỏ quên - Ảnh minh họa AI

Có người viết những dòng tâm sự dài, có người quay video kể lại những tổn thương của mình, cũng có người tìm đến các hội nhóm chia sẻ những điều khó nói trong cuộc sống. Những vấn đề trước đây thường được giữ kín, thậm chí bị xem là biểu hiện của sự yếu đuối, nay có thêm không gian để bộc lộ.

Tuy nhiên, một câu hỏi cần được đặt ra là: liệu việc chia sẻ những tổn thương trên mạng xã hội có thực sự giúp con người cải thiện sức khỏe tâm lý?

Chia sẻ là một nhu cầu, nhưng không phải lúc nào cũng là giải pháp

Trong tâm lý học, việc bộc lộ cảm xúc có thể giúp con người giải tỏa căng thẳng, nhận diện những khó khăn và tìm kiếm sự đồng cảm.

Mạng xã hội tạo điều kiện để mỗi người chia sẻ những điều khó nói trong các mối quan hệ trực tiếp, đồng thời kết nối với những người có trải nghiệm tương tự. Điều này có thể giúp họ cảm thấy được thấu hiểu và bớt cô đơn.

Tuy nhiên, chia sẻ không đồng nghĩa với việc giải quyết được vấn đề tâm lý. Một câu chuyện nhận được nhiều sự đồng cảm chưa chắc đã giúp người chia sẻ vượt qua tổn thương. Vì vậy, cần phân biệt giữa nhu cầu được lắng nghe và nhu cầu được hỗ trợ để tháo gỡ những khó khăn tâm lý.

Cần cân nhắc cả việc chia sẻ lẫn tiếp nhận thông tin. Không phải mọi chuyện riêng tư đều cần công khai và không phải mọi lời khuyên trên mạng đều phù hợp để áp dụng vào cuộc sống.

Khi sự quan tâm được đo bằng lượt thích và bình luận

Trên mạng xã hội, sự quan tâm thường được thể hiện qua lượt thích, bình luận và chia sẻ. Một câu chuyện nhận được nhiều tương tác có thể khiến người đăng cảm thấy được chú ý, trong khi sự im lặng đôi khi lại tạo cảm giác hụt hẫng, bị bỏ quên.

Nhu cầu được công nhận và kết nối là nhu cầu bình thường ở mọi lứa tuổi, đặc biệt khi con người đang trải qua khó khăn.

Tuy nhiên, lượt thích hay một lời động viên không đồng nghĩa với sự thấu hiểu thực sự.

Nếu thường xuyên dùng những phản hồi này để đánh giá mức độ được quan tâm, một người có thể dần phụ thuộc vào sự công nhận từ bên ngoài, khiến cảm xúc dễ bị chi phối bởi những con số trên màn hình.

Trong khi đó, mạng xã hội không phải lúc nào cũng là môi trường an toàn để chia sẻ những vấn đề cá nhân. Bên cạnh sự đồng cảm, người chia sẻ có thể phải đối diện với những bình luận phán xét, chế giễu hoặc lời khuyên thiếu phù hợp.

Chẳng hạn, một câu chuyện về mâu thuẫn gia đình có thể nhận được những lời khuyên cực đoan như cắt đứt quan hệ hoặc rời bỏ gia đình, dù người bình luận chưa hiểu đầy đủ hoàn cảnh của người trong cuộc.

Đừng để mạng xã hội trở thành nơi duy nhất tìm kiếm sự giúp đỡ

Mạng xã hội có thể là nơi bắt đầu một cuộc trò chuyện, nhưng không nên trở thành nơi duy nhất để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Thứ nhất, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những mối quan hệ đáng tin cậy.

Khi gặp khó khăn, mỗi người có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ với người thân, bạn bè hoặc những người có khả năng lắng nghe và tôn trọng mình. Việc trò chuyện trực tiếp giúp người đang gặp khó khăn có cơ hội nhận được sự quan tâm và đồng hành cụ thể, thay vì chỉ chờ đợi những phản hồi trên mạng xã hội.

Thứ hai, tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.

Nếu những khó khăn về cảm xúc, suy nghĩ và hành vi kéo dài, ảnh hưởng đến giấc ngủ, sinh hoạt, học tập, công việc hoặc các mối quan hệ, nên cân nhắc tìm gặp chuyên gia tâm lý.

Với những biểu hiện nghiêm trọng hoặc nghi ngờ rối loạn tâm thần, cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và đánh giá.

Đặc biệt, khi xuất hiện ý nghĩ xấu hoặc hành vi tự làm hại bản thân, cần tìm kiếm sự trợ giúp khẩn cấp, không nên chờ đợi phản hồi từ mạng xã hội.

Thứ ba, xây dựng môi trường giao tiếp an toàn và biết lắng nghe.

Gia đình, nhà trường và nơi làm việc cần tạo điều kiện để mỗi người có thể chia sẻ khó khăn mà không sợ bị phán xét, trách móc hay xem nhẹ cảm xúc. Đôi khi, điều một người cần trước tiên không phải là lời khuyên mà là một người thực sự lắng nghe, tôn trọng và sẵn sàng đồng hành.

Ở góc độ sức khỏe tâm thần, cần nhìn nhận việc chia sẻ trên mạng xã hội như một cách bộc lộ cảm xúc và kết nối, chứ không phải một phương pháp điều trị. Một lời động viên có thể giúp người đang tổn thương cảm thấy bớt cô đơn, nhưng sự hỗ trợ đúng lúc, đúng cách và sự đồng hành trong đời sống thực mới có ý nghĩa lâu dài.

Điều quan trọng không phải là câu chuyện nhận được bao nhiêu lượt tương tác, mà là người đang gặp khó khăn có tìm được sự giúp đỡ cần thiết để từng bước cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống hay không.