Chỉ xử lý được 19,5% lượng nước thải đô thị, TP.HCM làm gì để hồi sinh kênh, rạch?

Các chuyên gia chia sẻ nhiều góc nhìn về an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu - Ảnh: N.N.

ThS. Nguyễn Viết Vũ - Trưởng phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, thông tin như trên tại Tọa đàm "An ninh nguồn nước trong bối cảnh El Nino và biến đổi khí hậu: Chuyển đổi số và phục hồi các dòng sông", tổ chức chiều 6-11.

Theo ông Vũ, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay của TP là áp lực tiếp nhận nước thải sinh hoạt của các dòng sông kênh rạch. Với tỉ lệ xử lý nước thải sinh hoạt còn thấp dù nhà máy xử lý chưa hoạt động hết công suất do thiếu mạng lưới thu gom.

Điều đó cho thấy vấn đề không chỉ là xây thêm nhà máy xử lý mà phải đưa được nước thải từ từng khu dân cư về nhà máy để xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường.

"TP.HCM xác định mục tiêu đến 2030 thu gom khoảng 80% nước thải đô thị; trong đó có 9 dự án hệ thống thu gom và danh mục 14 dự án xử lý nước thải với tổng công suất khoảng 2,845 triệu m3/ngày đêm. Cùng với yêu cầu nâng tỉ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt chuẩn lên trên 70%", ông Vũ thông tin.

Để đạt được mục tiêu này, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết trước hết TP sẽ ưu tiên hoàn thiện cống bao, trạm bơm, tuyến thu gom và điểm đấu nối tại các lưu vực đã có nhà máy; triển khai nhà máy mới, mở rộng nhà máy đồng thời với mạng lưới thu gom nước thải...

Các dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và tuyến Tham Lượng - Bến Cát - rạch Nước Lên đang được triển khai, hướng đến khôi phục dòng chảy, cải thiện môi trường nước.

Tại hội thảo, chia sẻ bài học từ phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm từ các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê, đại diện Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng việc phục hồi đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, kết hợp kiểm soát nguồn thải, cải thiện chất lượng nước, duy trì dòng chảy, bảo vệ hệ sinh thái và tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý, địa phương.

Đối với TP.HCM, hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với cấp nước sinh hoạt, sản xuất, giao thông, môi trường và phát triển đô thị.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp và gia tăng nhu cầu sử dụng nước cũng tạo ra nhiều áp lực đối với chất lượng nguồn nước và hệ sinh thái sông.

Theo các chuyên gia, phục hồi dòng sông không chỉ dừng lại ở việc xử lý ô nhiễm, nạo vét hay khơi thông dòng chảy, mà phải hướng tới khôi phục chức năng tự nhiên, giá trị sinh thái và vai trò của dòng sông đối với cộng đồng.

Đây là nhiệm vụ lâu dài, cần sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và sự tham gia của toàn xã hội.

Lo El Nino với cường độ mạnh, lo các dòng sông Nam Bộ thiếu nước Tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hồng, Phó Phân viện trưởng Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển nhận định: El Nino cường độ mạnh xuất hiện đồng thời với xu thế nóng lên của khí hậu toàn cầu có thể làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và suy giảm nguồn nước ở các con sông. Bên cạnh yếu tố khí hậu, nguồn nước Đồng bằng Sông Cửu Long còn chịu tác động từ hoạt động phát triển ở thượng nguồn. Với kịch bản rủi ro rất cao, khoảng 350.000ha lúa Đông Xuân ở Đồng bằng sông Cửu Long có thể bị ảnh hưởng trong kịch bản này. Các chuyên gia dự báo, mùa khô 2026-2027 xâm nhập mặn có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Ranh mặn 4g/l tại sông Vàm Cỏ Đông có thể tiến sâu 100-110km; Vàm Cỏ Tây 115-130km; khu vực Cửa Tiểu - Cửa Đại 50-55km; sông Hàm Luông 70-75km.