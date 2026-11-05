Chi hơn 180 tỉ sửa chữa đường ‘chi chít ổ voi’ giữa vùng công nghiệp trọng điểm giáp TP.HCM

ĐT.823B đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng thời gian qua - Ảnh: SƠN LÂM

ĐT.823B đoạn nối ĐT.824 đến ĐT.825 là tuyến đường đi qua vùng công nghiệp trọng điểm của Tây Ninh gần TP.HCM, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài khai thác, nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại.

Cùng với đó, hệ thống thoát nước thiếu đồng bộ gây ngập úng cục bộ và cao độ mặt đường chưa phù hợp với quy hoạch cũng góp phần làm tuyến đường trở nên lầy lội, mặt đường chi chít ổ voi đọng nước, làm giảm tính liên kết giữa hai tuyến đường quan trọng ĐT.824 và ĐT.825 nối vùng công nghiệp lớn nhất tỉnh Tây Ninh về TP.HCM.

Việc sửa chữa ĐT.823B đoạn từ ĐT.824 đến ĐT.825 cũng đã được HĐND tỉnh Tây Ninh dự kiến bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030, đồng thời phù hợp với quy hoạch mà tỉnh này đã phê duyệt.

Ông Nguyễn Văng Hùng - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết việc sửa chữa, nâng cấp đoạn đường này sẽ khôi phục và nâng cao năng lực khai thác của tuyến, bảo đảm an toàn giao thông, hoàn thiện đồng bộ hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến.

Song song đó, việc đào thông Kênh 8 để bảo đảm khả năng tiêu thoát nước trong khu vực sẽ bảo đảm ổn định cho tuyến đường, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án sửa chữa lần này dự kiến sẽ nâng cấp ĐT.823B từ Km6+435 đến Km8+845,32 (đoạn từ Kênh 7 đến ĐT.824) lên cao thêm 2,37m để bảo đảm khả năng thoát nước. Đoạn đường hơn 2km này cũng được đề xuất kết cấu áo đường cứng để tăng tuổi thọ công trình, khả năng chịu tải và giảm chi phí duy tu.

Mặt đường hư hỏng khiến các xe lưu thông qua vùng công nghiệp trọng điểm của tỉnh Tây Ninh rất khó khăn - Ảnh: SƠN LÂM

Bên cạnh đó, đoạn đường từ Km0+500 đến Km4+450 (đoạn từ Kênh 1 đến ĐT.823D) cũng sẽ được sửa chữa cục bộ các phạm vi hư hỏng, thay mới toàn bộ cụm cửa thoát nước và thay thế các nắp đan hư hỏng.

Riêng Kênh 8 được tính toán đào dài khoảng 767m, quy mô tối thiểu được đào bằng với Kênh 8 hiện hữu để bảo đảm khả năng thoát nước.

Tổng chiều dài của dự án khoảng 8,34 km, trong đó tổng chiều dài thực hiện hai đoạn đường theo tính toán nói trên khoảng 6,36 km. Tổng mức đầu tư dự kiến 180,555 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án được đề xuất khởi công từ quý I-2027 và hoàn thành năm 2029. Hiện các đơn vị liên quan đang tiếp tục xem xét, thẩm định dự án theo đề xuất này của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh.

ĐT.823B nối giữa ĐT.824 và ĐT.825, hai tuyến đường kết nối quan trọng giữa Tây Ninh và TP.HCM - Ảnh: SƠN LÂM