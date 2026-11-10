Chi hoa hồng đại lý xổ số: Bộ Tài chính nói gì về trần 15%?

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị làm rõ mức trần hoa hồng 15% đã phù hợp với chi phí vận hành thực tế của đại lý chưa - Ảnh: KHẮC TÂM

Đề xuất tiếp tục giữ mức trần hoa hồng đại lý xổ số 15% của Bộ Tài chính nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Đây là một trong những nội dung của dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 394/2026 về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Làm rõ căn cứ tính hoa hồng đại lý xổ số

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị làm rõ mức trần hoa hồng 15% đã phù hợp với chi phí vận hành thực tế của đại lý chưa, đồng thời tại các địa bàn khó khăn hoặc áp dụng chung cho các loại hình xổ số.

Giải trình nội dung này, Bộ Tài chính cho biết mức hoa hồng đại lý tối đa là 15% doanh thu vé đã bán đang được triển khai ổn định. Mức này tạo sự linh hoạt cho doanh nghiệp trong tổ chức mạng lưới đại lý, triển khai thực hiện không có vướng mắc.

Mức trần hoa hồng đại lý xổ số được giữ từ tháng 10-2007 đến nay - Ảnh: LÊ THANH - AI

Liên quan đến tỉ lệ hoa hồng, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM đề nghị hướng dẫn rõ tỉ lệ hoa hồng do doanh nghiệp quyết định, được quy định cụ thể trong hợp đồng đại lý và không vượt quá mức trần 15%.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông đề nghị quy định tỉ lệ hoa hồng cho đại lý do doanh nghiệp quyết định đối với từng loại hình xổ số, tối đa không quá 15% giá trị vé. Giá trị này bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp cũng đề nghị thống nhất căn cứ tính hoa hồng là giá trị vé xổ số đã bán, tránh nhầm lẫn với doanh thu thuần theo pháp luật về kế toán.

Cùng quan tâm đến căn cứ tính, Sở Tài chính Quảng Ninh đề nghị làm rõ phạm vi doanh thu đối với từng loại hình xổ số, đặc biệt là xổ số truyền thống phát hành theo cơ chế liên kết, nhằm đảm bảo thống nhất với cơ chế phân bổ doanh thu, chi phí giữa các doanh nghiệp trong khu vực.

Bộ Tài chính cho biết tiếp thu các ý kiến để sớm hoàn thiện dự thảo thông tư.

Mức hỗ trợ chống số đề đề nghị nâng lên 70-100 triệu đồng/vụ - Ảnh: T.L

Đề xuất nâng hỗ trợ phòng, chống số đề lên 100 triệu đồng/vụ

Một nội dung khác nhận được nhiều góp ý là mức chi hỗ trợ phòng, chống số đề và làm giả vé xổ số.

Sở Tài chính Quảng Ninh và Lào Cai đề nghị nghiên cứu mức chi phù hợp với thực tế từng địa bàn; làm rõ căn cứ xác định doanh thu, cơ chế phê duyệt, thanh quyết toán để bảo đảm chặt chẽ, minh bạch.

Sở Tài chính Lâm Đồng đề nghị bổ sung quyết định khởi tố vụ án làm căn cứ chi hỗ trợ. Đồng thời, cần quy định cụ thể mức chi tối đa, thời điểm chi, việc đối trừ khoản hỗ trợ khi có bản án và cách xử lý khoản đã chi nếu vụ án bị đình chỉ hoặc không xác định có hành vi số đề, làm giả vé xổ số.

Ban Thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung đề xuất nâng mức hỗ trợ tối đa lên 70-100 triệu đồng/vụ đối với các vụ án hình sự phức tạp, đường dây lô đề công nghệ cao liên tỉnh, hoặc giao UBND tỉnh quyết định.

Giải trình các ý kiến, Bộ Tài chính cho biết khoản chi này nhằm hỗ trợ trực tiếp cơ quan công an và các cơ quan tại địa phương điều tra, khám phá, thụ lý các vụ án số đề, làm giả vé xổ số.

Doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực tế và mức hỗ trợ theo quy định để trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt mức chi cụ thể, bảo đảm đúng đối tượng. Dự thảo thông tư quy định mức chi, không quy định trình tự, hồ sơ đề nghị và phê duyệt.

Về giới hạn chi hằng năm, dự thảo quy định tổng mức hỗ trợ không quá 1% doanh thu từ giá trị vé đã bán đối với doanh nghiệp khu vực miền Bắc, miền Trung; không quá 0,1% đối với doanh nghiệp khu vực miền Nam và Vietlott.

Riêng đề xuất nâng mức hỗ trợ từng vụ án, Bộ Tài chính cho rằng khoản chi này không được xác định theo mức độ nghiêm trọng hoặc giá trị thiệt hại của vụ án. Thực tế triển khai, mức hỗ trợ hiện hành không có vướng mắc.

Vì vậy, dự thảo tiếp tục giữ mức chi tối đa 50 triệu đồng/vụ án nhằm bảo đảm ổn định, kiểm soát chi phí và sử dụng nguồn lực tài chính tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.

Theo Bộ Tài chính, lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách từ hoạt động xổ số ước đạt 55.368 tỉ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước và gần hoàn thành dự toán năm.