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Chào bán quạt giấy 100.000 đồng, chửi bới hướng dẫn viên ở hồ Gươm: 'Tiền nhà mày bỏ ra à?'

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Người phụ nữ chào mời du khách mua quạt giấy với giá 100.000 đồng, sau đó lớn tiếng chửi bới khi hướng dẫn viên nói khách trả giá. Sự việc xảy ra ở khu vực hồ Gươm, Hà Nội.

Chào bán quạt giấy 100.000 đồng, chửi bới hướng dẫn viên ở hồ Gươm: 'Tiền nhà mày bỏ ra à?' - Ảnh 1.

Người phụ nữ được xác định có thái độ, lời lẽ không chuẩn mực đối với một hướng dẫn viên du lịch - Ảnh: D.C.

Ngày 12-11, mạng xã hội lan truyền bài viết kèm video phản ánh sự việc một người phụ nữ có hành vi mời chào khách du lịch mua quạt giấy, chửi bới hướng dẫn viên du lịch ở khu vực hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo chia sẻ của hướng dẫn viên trên mạng xã hội, anh cùng đoàn khách đang ở khu vực hồ Gươm thì có một số người mời chào du khách mua quạt giấy.

Theo hướng dẫn viên, một chiếc quạt giấy được chào bán 100.000 đồng.

"Mình thấy phiền và bảo người bán quạt giấy đi chỗ khác nhưng người này vẫn tiếp tục chèo kéo. Mình có bảo khách nếu bán 50.000 đồng 2 cái thì mua" - nam hướng dẫn viên chia sẻ.

Sau đó, người phụ nữ liên tục chửi bới nam hướng dẫn viên. "Thích quay không, tiền nhà mày bỏ ra à?", người phụ nữ lớn giọng.

Khi đoàn tiếp tục di chuyển, người này vẫn bám theo để chửi bới. Sự việc được hướng dẫn viên ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

- Ảnh 2.

Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 12-11, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết đơn vị chức năng đã vào cuộc xác minh, đồng thời mời người phụ nữ liên quan đến trụ sở làm việc.

Người này được xác định là H.T.T. (sinh năm 1987, hiện sống tại phường Hồng Hà, Hà Nội).

Cơ quan chức năng xác định bà T. là người bán quạt có thái độ, lời lẽ không chuẩn mực đối với hướng dẫn viên du lịch.

Công an phường Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T về hành vi Gây mất trật tự công cộng và Bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng rong, với tổng số tiền xử phạt là 1,2 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu bà T. ký cam kết không tái diễn hành vi vi phạm.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: bán quạt Hà Nội chặt chém Hồ Gươm chửi bới

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