Chân sút số 1 Brazil bị thẻ đỏ vì đạp lên người đối thủ

Tiền đạo Kevin Viveros bị thẻ đỏ vì hành động đạp lên người đối thủ - Nguồn: Campeonato Brasileiro Serie A

Sự việc xảy ra trong trận Athletico Paranaense gặp Vasco da Gama ngày 5-11 ở vòng 34 của Giải vô địch Brazil. Ở phút thứ 76, tiền đạo Kevin Viveros (Athletico Paranaense) có pha va chạm với Cuiabano khiến đối thủ ngã xuống nằm ngửa trên sân và trọng tài đã thổi phạt anh.

Thay vì dừng trận đấu, tiền đạo người Colombia Kevin Viveros đã bước qua người Cuiabano và cố tình giẫm lên bụng của đối thủ. Hành động này đã khiến anh nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Ramon Abatti Abel.

Kết quả chung cuộc, Athletico Paranaense thất bại 1-3, còn Kevin Viveros sẽ đối mặt với án phạt treo giò từ 4 - 12 trận từ Liên đoàn Bóng đá Brazil. Báo chí Brazil cũng kịch liệt chỉ trích hành động "dã man" của Viveros và yêu cầu có hình phạt thật nặng cho anh.

Viveros hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải với 21 bàn thắng, nhưng anh đã tịt ngòi 4 vòng đấu liên tiếp. Việc Viveros bị cấm thi đấu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tiền đạo Pedro của Flamengo (20 bàn) vươn lên trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới mùa này.