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Chân sút số 1 Brazil bị thẻ đỏ vì đạp lên người đối thủ

tác giả
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

Tiền đạo Kevin Viveros đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" ở Giải vô địch Brazil (Campeonato Brasileiro Serie A) phải nhận thẻ đỏ và có thể bị cấm thi đấu hết mùa giải vì hành động đạp lên người đối thủ.

Tiền đạo Kevin Viveros bị thẻ đỏ vì hành động đạp lên người đối thủ - Nguồn: Campeonato Brasileiro Serie A

Sự việc xảy ra trong trận Athletico Paranaense gặp Vasco da Gama ngày 5-11 ở vòng 34 của Giải vô địch Brazil. Ở phút  thứ 76, tiền đạo Kevin Viveros (Athletico Paranaense) có pha va chạm với Cuiabano khiến đối thủ ngã xuống nằm ngửa trên sân và trọng tài đã thổi phạt anh. 

Thay vì dừng trận đấu, tiền đạo người Colombia Kevin Viveros đã bước qua người Cuiabano và cố tình giẫm lên bụng của đối thủ. Hành động này đã khiến anh nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Ramon Abatti Abel. 

Kết quả chung cuộc, Athletico Paranaense thất bại 1-3, còn Kevin Viveros sẽ đối mặt với án phạt treo giò từ 4 - 12 trận từ Liên đoàn Bóng đá Brazil. Báo chí Brazil cũng kịch liệt chỉ trích hành động "dã man" của Viveros và yêu cầu có hình phạt thật nặng cho anh.

Viveros hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải với 21 bàn thắng, nhưng anh đã tịt ngòi 4 vòng đấu liên tiếp. Việc Viveros bị cấm thi đấu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tiền đạo Pedro của Flamengo (20 bàn) vươn lên trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới mùa này. 

Chân sút số 1 Brazil bị thẻ đỏ vì đạp lên người đối thủ - Ảnh 1.Báo Bồ Đào Nha: Ronaldo giã từ đội tuyển vì không 'lật đổ' được HLV Jorge Jesus?

Những tiết lộ mới nhất từ báo A Bola cho thấy quyết định giã từ tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo có thể là kết cục của cuộc đấu quyền lực với HLV Jorge Jesus. Trong đó siêu sao 41 tuổi không đạt được điều mình mong muốn.

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    Chủ đề: Tuyển Brazil Kevin Viveros Giải vô địch Brazil

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