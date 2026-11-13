Cầu thủ Man United hoang mang vì cách đối xử 'kỳ lạ' của lãnh đạo trước khi HLV Carrick bị sa thải

Các cầu thủ Man United hoang mang vì tin đồn sa thải HLV Carrick lan truyền trong những ngày qua - Ảnh: AP

Khoảng thời gian sóng gió của HLV Michael Carrick tại Man United đã chính thức khép lại vào ngày 12-11.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận và chính các cầu thủ ngỡ ngàng không chỉ là quyết định sa thải, mà là sự im lặng đến khó hiểu, cách vận hành bất ổn từ thượng tầng câu lạc bộ trước khi trát sa thải HLV trưởng được đưa ra.

Theo tờ The Sun, các cầu thủ Man United đã rơi vào trạng thái "hoang mang và khó hiểu" khi đội ngũ lãnh đạo để Michael Carrick chìm trong tình trạng bấp bênh suốt nhiều ngày.

Mặc dù thông tin chiến lược gia người Anh sắp mất việc đã râm ran từ thứ hai (9-11) - thời điểm Giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã bay đến Monaco để nhận được sự chấp thuận chính thức.

Khi này, Carrick vẫn cùng đội ngũ trợ lý điều hành các buổi tập vào thứ ba và thứ tư với lực lượng thiếu vắng nhiều trụ cột do các cầu thủ bận tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Một nguồn tin nội bộ chia sẻ: "Nhiều cầu thủ đang đi vắng nhưng những người ở lại thì vẫn sinh hoạt bình thường. Thật kỳ lạ. Không ai lên tiếng, bất chấp mọi ồn ào và lời đồn đoán. Các cầu thủ cũng hoang mang như bất kỳ ai khác về những gì đang xảy ra. Điều đó phản ánh chính xác tình trạng hiện tại của Man United và cách thức điều hành câu lạc bộ".

Đến ngày hôm qua (12-11), triều đại của Carrick chính thức chấm dứt. HLV Carrick xuất hiện tại Carrington lúc chưa tới 8 giờ sáng và rời đi chỉ chưa đầy hai tiếng sau cuộc gặp trực tiếp với ban lãnh đạo. Ông khép lại chuỗi ngày đầy áp lực và bủa vây bởi các tin đồn sa thải.

Sau khi miễn nhiệm Carrick và đội ngũ trợ lý (với khoản tiền bồi thường khoảng 5 triệu bảng), Man United đã nhắm ngay Mauricio Pochettino làm thuyền trưởng tiếp theo.

Tuy nhiên, để đưa cựu HLV Tottenham ngồi vào ghế nóng, Quỷ đỏ sẽ phải chi trả khoản tiền giải phóng hợp đồng trị giá 7,4 triệu bảng mà ông vừa ký với đội tuyển Mỹ hồi mùa hè năm nay.

Chưa dừng lại ở đó, đội chủ sân Old Trafford dự kiến còn tốn thêm hàng triệu bảng nữa để chiêu mộ các cộng sự trung thành của chiến lược gia người Argentina về làm việc cùng.