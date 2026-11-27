Hiện cầu Đại Ngãi 1 đạt 65% khối lượng sau gần hai năm thi công, phấn đấu hợp long vào cuối năm 2027 - Ảnh: M.T.

Sau gần hai năm thi công, cầu Đại Ngãi 1 bắc qua sông Hậu đang dần thành hình với những trụ tháp dây văng vươn cao giữa dòng sông. Công trình hiện đạt khoảng 65% khối lượng hợp đồng, các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ những hạng mục quan trọng.

Cầu Đại Ngãi 1 có tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỉ đồng, chiều dài hơn 3km, trong đó phần cầu chính dài 2,6km, rộng 21,5m.

Công trình được thiết kế dạng cầu dây văng với hai trụ tháp chữ A cao 110m tính từ mặt cầu, nhịp chính dài 450m, lớn thứ hai Việt Nam sau cầu Cần Thơ. Dự án do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thi công.

Tại khu vực cầu chính, trụ tháp P23 đã thi công đến đốt thứ 25, trụ tháp P24 đạt đốt thứ 18.

Theo kế hoạch, hai trụ tháp sẽ hoàn thành vào tháng 4-2027, sau đó chuyển sang giai đoạn lắp đặt cáp dây văng từ tháng 5-2027.

Ở hai bên bờ sông Hậu, toàn bộ 42 thân mố, trụ cầu dẫn đã hoàn thành.

Khối lượng thi công xà mũ đạt khoảng 97%, lao lắp dầm Super-T đạt 80%, bản mặt cầu đã hoàn thành 34/42 nhịp.

Các nhà thầu đang tập trung lao lắp 8 nhịp dầm còn lại, đồng thời thi công bản mặt cầu tại những nhịp đã lắp dầm.

Để đẩy nhanh tiến độ, liên danh nhà thầu đã huy động 353 nhân sự, 85 máy móc, thiết bị và tổ chức 23 mũi thi công trên công trường. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành phần cầu dẫn phía Vĩnh Long trong tháng 12-2026 và hợp long cầu Đại Ngãi 1 vào cuối năm 2027.

Ông Nguyễn Kì Nam - Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu 15-XL, dự án cầu Đại Ngãi 1 - cho biết công trình đang bước vào giai đoạn thi công những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao.

Ban điều hành thường xuyên rà soát tiến độ, điều phối nhân lực, thiết bị giữa các mũi thi công, ưu tiên nguồn lực cho các hạng mục nằm trên đường găng tiến độ.

Theo ông Nam, việc thi công trụ tháp ở độ cao lớn giữa dòng sông rộng đặt ra nhiều thách thức, nhất là khi gió mạnh ảnh hưởng đến công tác lắp dựng ván khuôn, vận chuyển vật tư và thao tác trên cao.

Các công đoạn đều phải được phối hợp chặt chẽ, kiểm soát nghiêm ngặt về tim trục, cao độ và chất lượng kết cấu.

Tại khu vực cầu chính, trụ tháp P23 đã thi công đến đốt thứ 25, trụ tháp P24 đạt đốt thứ 18 - Ảnh: M.T.

Theo kế hoạch, hai trụ tháp sẽ hoàn thành vào tháng 4-2027, sau đó chuyển sang giai đoạn lắp đặt cáp dây văng từ tháng 5-2027 - Ảnh: M.T.

Cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu, nối tỉnh Vĩnh Long với TP Cần Thơ đang dần hình thành - Ảnh: M.T.

Cầu Đại Ngãi 1 đang gấp rút thi công, hiện có 353 nhân sự, 85 máy móc, thiết bị và tổ chức 23 mũi thi công - Ảnh: M.T.

Để đẩy nhanh tiến độ, liên danh nhà thầu đã huy động 353 nhân sự, 85 máy móc, thiết bị và tổ chức 23 mũi thi công trên công trường - Ảnh: M.T.

Dự án do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thi công - Ảnh: M.T.

Dự án cầu Đại Ngãi - công trình hơn 7.900 tỉ đồng vượt sông Hậu Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi là công trình giao thông trọng điểm trên quốc lộ 60, bắc qua sông Hậu, kết nối khu vực tỉnh Vĩnh Long với TP Cần Thơ. Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.962 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Công trình gồm hai cây cầu chính là Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2, cùng hệ thống đường dẫn và các công trình trên tuyến. Trong đó, cầu Đại Ngãi 2 dài hơn 862m, nối khu vực Cù Lao Dung với đất liền phía Long Phú (Sóc Trăng trước đây). Cầu đã cơ bản hoàn thành trong năm 2025, cho phép phương tiện lưu thông tạm, góp phần chấm dứt sự phụ thuộc vào phà của người dân vùng cù lao. Cầu Đại Ngãi 1 dài hơn 2,5km, thiết kế dây văng với nhịp chính 450m, đang được triển khai thi công. Khi hoàn thành đồng bộ, dự án sẽ góp phần nối thông quốc lộ 60, phá thế phụ thuộc vào quốc lộ 1, rút ngắn khoảng 80km hành trình từ các tỉnh Sóc Trăng (cũ), Bạc Liêu (cũ), Cà Mau về TP.HCM, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế, giao thương và du lịch cho vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.