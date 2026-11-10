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Cao tốc TP.HCM - Trung Lương tạm dừng một làn xe ban đêm để lắp dầm cầu

tác giả
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

Từ ngày 10 đến 30-11, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận tạm dừng lưu thông làn số 1 theo hướng TP.HCM đi Tây Ninh trong khung giờ 22h đến 6h sáng hôm sau để phục vụ thi công lắp đặt dầm Super-T.

Tạm dừng lưu thông cao tốc TP . HCM - Trung Lương để mở rộng cao tốc từ 10 đến 30 - 11 - Ảnh 1.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương thời gian tới sẽ thi công hạng mục lắp dầm, dự kiến sẽ phải tạm dừng lưu thông xe một chiều, hướng từ miền Tây đi TP.HCM trong khoảng 20 ngày - Ảnh: M. T.

Phạm vi thi công nằm trên đoạn Km35+625 đến Km38+900. Các nhà thầu sẽ tiến hành lắp đặt dầm tại 9 nhịp, từ trụ T60 đến trụ T69, phía bên trái tuyến. Trong thời gian này, làn số 1 được sử dụng để tập kết xe cẩu, xe chở dầm và phục vụ hoạt động cẩu lắp.

Để đảm bảo an toàn giao thông, nhà thầu bố trí hệ thống biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng cùng nhân sự hướng dẫn, điều tiết phương tiện qua khu vực thi công. Làn xe sẽ được hoàn trả trước 6h sáng hằng ngày.

Đơn vị thực hiện dự án khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực cần chú ý hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết và chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.

Trước đó, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ cũng từng phải tạm dừng lưu thông từng đợt trong khung giờ từ 22h đến 1h sáng hôm sau để phục vụ thi công cầu vượt Võ Văn Kiệt và lắp đặt giá long môn. Kế hoạch ban đầu triển khai từ ngày 16 đến 19-10, tại đoạn Km101+000 đến Km130+000. 

Tuy nhiên, do mưa lớn ảnh hưởng quá trình thi công, thời gian tạm dừng lưu thông được gia hạn đến ngày 23-10. Các đợt đóng đường được thực hiện theo tiến độ từng vị trí thi công, không đóng toàn tuyến liên tục.

Tạm dừng lưu thông cao tốc TP . HCM - Trung Lương để mở rộng cao tốc từ 10 đến 30 - 11 - Ảnh 2.

Dự án mở rộng cao tốc, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp đang tăng tốc thi công ở những khu vực được giao đủ mặt bằng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận hơn 36.100 tỉ đồng

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài 96,13km, tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỉ đồng. Dự án được triển khai với quy mô khác nhau trên từng đoạn tuyến.

Cụ thể, đoạn TP.HCM - Trung Lương được đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h.

Trên công trường, các nhà thầu đã huy động khoảng 450 máy móc, thiết bị và 1.400 nhân sự, tổ chức 69 mũi thi công. Giá trị sản lượng thực hiện đạt hơn 2.800 tỉ đồng.

Theo thông tin dự án, công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 12-2028.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương tạm dừng một làn xe ban đêm để lắp dầm cầu - Ảnh 3.Chốt mốc mặt bằng mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trước 31-3-2027

TP.HCM đặt mốc hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trước ngày 31-3-2027.

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    Chủ đề: Mỹ Thuận tỉnh Đồng Tháp mở rộng cao tốc Trung Lương miền tây

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