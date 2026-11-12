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Cần Thơ triển khai chương trình quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường tại 103 trạm y tế

tác giả
THÁI LŨY
THÁI LŨY
THÁI LŨY

Sáu bệnh viện và 103 trạm y tế xã, phường tại Cần Thơ sẽ tham gia chương trình quản lý, điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường, hướng đến kiểm soát bệnh tốt hơn từ tuyến cơ sở.

Nhân viên y tế đo huyết áp cho người cao tuổi trong chương trình khám sức khoẻ toàn dân tại TP Cần Thơ - Ảnh: T. LŨY

Ngày 12-11, Sở Y tế TP Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH Servier Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình As One về điều trị và quản lý bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết đây là hai bệnh không lây nhiễm phổ biến, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy thận, đồng thời tạo gánh nặng chi phí y tế lâu dài.

TP Cần Thơ là một trong những địa phương tham gia chương trình "Tăng cường nhận thức và năng lực về truyền thông, điều trị và quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030" do Bộ Y tế và Công ty TNHH Servier Việt Nam ký kết.

Tại Cần Thơ, có 6 bệnh viện tham gia. Sở Y tế thành phố cũng sẽ tổ chức truyền thông, phổ biến chương trình đến các bệnh viện và bác sĩ tại 103 trạm y tế xã, phường, hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý, điều trị bệnh ngay từ tuyến cơ sở.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thành Lập, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết tỉ lệ mắc tăng huyết áp tại thành phố ước khoảng 27-38%, cao hơn mức trung bình cả nước. Tỉ lệ mắc đái tháo đường tại Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 7,3%, được đánh giá cao nhất cả nước.

Tuy nhiên, công tác quản lý hai bệnh này còn khó khăn do y tế cơ sở thiếu nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc và hạ tầng số chưa đồng bộ. Tỉ lệ tuân thủ điều trị chỉ khoảng một nửa, dữ liệu quản lý người bệnh còn phân tán, chưa được theo dõi liên tục.

Ký kết điều trị, quản lý bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường - Ảnh 3.Nhiễm trùng - nguy cơ khiến đái tháo đường mất kiểm soát

Theo các chuyên gia, phần lớn ca cấp cứu ở người đái tháo đường bắt nguồn từ nhiễm trùng. Các bệnh như cúm, phế cầu, RSV hay zona có thể khiến đường huyết mất kiểm soát nếu không chủ động phòng ngừa sớm.

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    Chủ đề: tăng huyết áp đái tháo đường quản lý TP Cần Thơ Bộ Y tế

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