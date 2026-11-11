Chuyển đổi số y tế để bệnh viện thông minh, phục vụ y bác sĩ và người bệnh

Bác sĩ Huỳnh Thanh Liêm - Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, chia sẻ về việc xây dựng mô hình bệnh viện thông minh - Ảnh: T. LŨY

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, thời gian qua công tác chuyển đổi số trong ngành cũng đã đạt được những kết quả bước đầu như 100% bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, sử dụng căn cước công dân và tài khoản định danh VNeID trong đăng ký khám, chữa bệnh BHYT, một số bệnh viện đã số hóa và vận hành quy trình quản lý khám chữa bệnh bằng các phần mềm quản trị…

Tuy nhiên thực trạng phần mềm rời rạc, chưa đồng bộ, hạ tầng số còn yếu kém… vẫn đang là thách thức lớn với ngành y tế TP Cần Thơ.

Phát biểu tại hội thảo, bác sĩ CKII Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho rằng chuyển đổi số trong ngành y tế hiện nay là nhu cầu cấp bách. Các bệnh viện, cơ sở y tế muốn hoạt động tốt thì phải tự đổi mới, chuyển đổi số là các việc làm thực chất trong hoạt động khám chữa bệnh hàng ngày, chứ không chỉ nói trên giấy tờ, con số báo cáo.

Các bệnh viện muốn tồn tại và phát triển bền vững, bắt buộc phải thay đổi cách thức số hóa, quản lý vận hành bệnh viện theo xu hướng bệnh viện thông minh.

"Nhưng chuyển đổi số không đơn thuần là có phần mềm, có máy móc thiết bị công nghệ… mà phải bắt nguồn từ thay đổi trong nhận thức của mỗi chúng ta. Mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số là giúp người bệnh nhận dịch vụ khám chữa bệnh thuận lợi, nhanh chóng và chất lượng.

Đồng thời hỗ trợ cán bộ y tế trong thao tác chuyên môn, giảm áp lực thủ tục hành chính. Từ đó tạo dữ liệu y tế chính xác, giúp các cấp quản lý trong chỉ đạo, điều hành", bác sĩ Nga nói thêm.

Tại hội thảo, các đơn vị tập trung thảo luận các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, đặc biệt đưa ra giải pháp quản trị tài chính nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các bệnh viện trong thời đại mới.

Ngoài ra, các đại biểu cùng chia sẻ những vấn đề cốt lõi trong chuyển đổi số y tế, như ứng dụng công nghệ Blockchain và phần mềm ERP trong quản lý, điều hành bệnh viện hiện nay. Đặc biệt các bệnh viện chia sẻ thảo luận giải pháp trong quản lý tài chính - ngân hàng số của bệnh viện.

Nhận thấy tầm quan trọng trong việc chia sẻ giải pháp liên thông, chia sẻ dữ liệu y tế giữa các đơn vị để vừa tiết kiệm chi phí cho người bệnh, vừa giảm bớt thời gian chờ đợi…

Song song với các công tác chuyển đổi số, tiện ích khi chia sẻ dữ liệu…, các chuyên gia cũng bàn giải pháp bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân tại các cơ sở y tế hiện nay.

Giải pháp đưa ra của ngành Y tế TP Cần Thơ là hướng đến xây dựng mô hình bệnh viện thông minh theo kinh nghiệm triển khai tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ.

Người bệnh tự phục vụ lấy số khám bệnh tại Kiosk ở Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ - Ảnh: BVCC

Báo cáo tại hội thảo, bác sĩ Huỳnh Thanh Liêm - Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, bệnh viện đang ứng dụng các phần mềm, chương trình trong công tác quản trị, điều hành bệnh viện theo mô hình bệnh viện thông minh.

Sau hơn một năm, kết quả là việc ứng dụng dữ liệu đã đi vào nhiều nhóm công việc. Trong đó các chỉ số tổng hợp đã được xác nhận gồm số hóa bệnh án 96%, đặt lịch trực tuyến 20%, thanh toán QR 35%, liên thông bảo hiểm y tế 98% và mức sẵn sàng hệ thống công nghệ thông tin đạt trên 99%.

Tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, người bệnh có thêm lựa chọn đăng ký khám bệnh và các tiện ích qua app, tự phục vụ lấy số tại Kiosk và quét mã thanh toán. Bác sĩ có thể khai thác thông tin trên thiết bị di động trong phạm vi chức năng được cấp quyền.

Ở cấp điều hành, bệnh viện đã có các màn hình Dashboard và ứng dụng quản trị nội bộ để hỗ trợ theo dõi các hoạt động tại bệnh viện.