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Cận cảnh nước lũ khoét sâu 50m vào đất liền ở Quảng Ngãi

tác giả
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN

Khu vực Cửa Lở, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi đang đối mặt với tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Hàng ngàn mét vuông đất bị cuốn trôi, nhiều nhà dân đứng trước nguy cơ bị đe dọa.

Nước lũ khoét sâu 50m vào đất liền ở Quảng ngãi - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực sạt lở sát Cửa Lở, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sáng 13-11, tại khu vực Cửa Lở, thôn Tân Mỹ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng sạt lở vẫn diễn biến phức tạp. Từng mảng đất ven sông tiếp tục bị dòng nước cuốn đi, để lại những vách đất dựng đứng, nhiều cây dừa, phi lao trơ gốc, nghiêng ngả bên mép nước.

Nước cuốn đất, cây cối đổ ầm ầm

Sau những ngày mưa lũ, hàng ngàn mét vuông đất ven sông Vệ, đoạn giáp Cửa Lở đã bị cuốn trôi. Có nơi sạt lở ăn sâu hàng chục mét vào đất liền, cuốn theo cây cối, ngư lưới cụ và đe dọa nhà cửa của người dân.

Nước lũ khoét sâu 50m vào đất liền ở Quảng ngãi - Ảnh 2.

Điểm sạt lở khoét sâu vào đất liền khoảng 50 mét, tiến sát nhà dân - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Không chỉ bờ sông, khu vực bờ biển gần đó cũng xuất hiện đoạn sạt lở dài khoảng 50m. Nhiều cây trước đây nằm cách mép nước hàng chục mét nay đã đổ ngổn ngang; sạt lở vẫn tiếp tục đang ăn sâu vào đất liền. Lực lượng chức năng vẫn đang chốt chặn, giăng dây cảnh báo người dân không được tiếp cận khu vực vì nguy hiểm.

Sống gần 20 năm tại thôn Tân Mỹ, bà Trần Thị Đù (74 tuổi) cho biết chưa từng chứng kiến cảnh sạt lở dữ dội như đợt này.

Theo lời bà Đù, buổi chiều trước khi xảy ra sạt lở, bà vẫn kéo rớ đánh bắt cá như thường lệ. Đến tối, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về cuồn cuộn, cuốn phăng cây cối, cầu tạm ra rớ và ngư lưới cụ.

Nước lũ khoét sâu 50m vào đất liền ở Quảng ngãi - Ảnh 3.

Bà Đù bất an trước tình trạng sạt lở vẫn đang diễn biến phức tạp - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tiếng đất sạt, cây đổ vang lên liên tiếp khiến nhiều người hoảng sợ. Trong lúc nguy cấp, bà chỉ kịp hô hoán rồi cùng chồng chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

"Trước đây bờ sông cách nhà cả trăm mét, nhưng chỉ sau đợt nước lũ, phần đất ấy đã bị cuốn đi gần hết. Những chiếc rớ, cây cầu và nhiều tài sản gắn bó với cuộc sống mưu sinh cũng không còn", bà Đù kể.

Cùng thôn, ông Trần Minh Duy Em (38 tuổi) cho biết, tình trạng sạt lở trở nên nghiêm trọng khoảng 3-4 ngày trước, khi nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường.

Nước lũ khoét sâu 50m vào đất liền ở Quảng ngãi - Ảnh 4.

Nước cuốn trôi đất khiến hàng loạt cây cối ngã đổ - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Dòng nước xoáy liên tục khoét sâu vào bờ, cuốn trôi cây cối và tiến sát khu dân cư. Người dân lo ngại nếu tiếp tục có mưa lớn, những ngôi nhà còn lại cũng có thể bị ảnh hưởng.

Ông Em mong chính quyền sớm có giải pháp xây dựng kè chống sạt lở để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất, thay vì phải thấp thỏm mỗi khi mưa lũ xuất hiện.

Kiến nghị làm kè, bảo vệ khu dân cư

Ông Trần Ngọc Xôn, Phó chủ tịch UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau đợt mưa lũ vừa qua, khu vực Cửa Lở bị sạt lở ăn sâu khoảng 50m vào đất liền, trên chiều dài khoảng 100m.

Nước lũ khoét sâu 50m vào đất liền ở Quảng ngãi - Ảnh 5.

Đến sáng 13-11, nhiều mảng đất ven bờ vẫn còn bị sạt xuống dòng nước - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ngay khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân sự xã phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, ngư lưới cụ và đưa các ghe bị chìm đến vị trí an toàn nhằm hạn chế thiệt hại.

Địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân không đến gần những khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là trong mùa mưa bão.

Theo ông Xôn, trước mắt xã tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh kiểm tra tổng thể khu vực Cửa Lở để có phương án nạo vét, thông luồng và xây dựng kè chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và sinh kế của người dân.

Nước lũ khoét sâu 50m vào đất liền ở Quảng ngãi - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng giăng cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra thực địa khu vực sạt lở nghiêm trọng này. Tại hiện trường, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình, khẩn trương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và kiểm soát hoạt động tàu thuyền, không để người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền chủ động xây dựng phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, nhất là trong tình huống khẩn cấp. Đồng thời, ông Tâm thăm hỏi, nhắc nhở các hộ dân sống gần khu vực sạt lở nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Nước lũ khoét sâu 50m vào đất liền ở Quảng ngãi - Ảnh 7.Sạt lở, một căn nhà ở Quảng Ngãi đổ sập hoàn toàn

Khoảng 3h sáng 11-11, vụ sạt lở khiến đất đá từ sườn đồi bất ngờ đổ ập xuống một căn nhà ở xã Măng Bút (Quảng Ngãi), khiến ngôi nhà sập hoàn toàn.

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NGUYỄN YÊN
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    Chủ đề: xã An Phú sạt lở bờ biển quảng ngãi Sạt lở cửa lở

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