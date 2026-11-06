Cấm quỹ lớp từ 15-11: Bạn đọc hoan nghênh nhưng lo ngại 'bình mới rượu cũ'

Các hoạt động của học sinh ở trường từ ngày 15-11 sẽ không thông qua bất cứ hình thức thu nào để hỗ trợ lớp học từ phía Ban đại diện cha mẹ học sinh theo thông tư 81- Ảnh: DUYÊN PHAN

Thông tư 81 mang đến nhiều kỳ vọng cho phụ huynh khi giảm bớt gánh nặng quỹ lớp, quỹ trường trên tinh thần "tự nguyện". Người thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng lạm thu, có phụ huynh lại canh cánh nỗi lo lớp học sẽ vận hành ra sao bằng... "niềm tin" khi thiếu kinh phí.

Phụ huynh thở phào vì chấm dứt chuyện quỹ lớp "tự nguyện"

Quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ số đông phụ huynh. Suốt nhiều năm qua, quỹ phụ huynh mang tên "quỹ tự nguyện" là nỗi ám ảnh trong mỗi kỳ họp đầu năm.

Bạn đọc Hoàng Linh bức xúc chia sẻ: "Mỗi lần họp phụ huynh phải đóng đủ thứ tiền, không đóng thì con mình bị người ta (phụ huynh khác - PV) tỏ thái độ".

Đồng quan điểm, tài khoản Vương Công Tiến nói thực tế: "Có vị hội trưởng đa số được chọn vì có điều kiện, đã áp đặt cào bằng giá tiền bất chấp hoàn cảnh kinh tế của người khác.

Phụ huynh bức xúc cũng phải bóp bụng chi vì sợ con mình bị ghim!?".

Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rằng hoạt động của ban đại diện đang bị biến tướng, xa rời mục đích giáo dục ban đầu.

Một bạn đọc khác bày tỏ sự ngao ngán: "Ai đời thu tiền phụ huynh để đi mua hoa, quà tặng ngày lễ cho ban giám hiệu, không liên quan gì cả".

Do đó, việc siết chặt dòng tiền và trả mọi khoản đóng góp tự nguyện (nếu có) về đúng tài khoản quản lý công khai của nhà trường được xem là bước đi tiến bộ, giúp giải phóng các bậc cha mẹ khỏi những áp lực vô hình.

Ngổn ngang nỗi lo "lách luật" và bài toán kinh phí tối thiểu

Tuy nhiên bên cạnh niềm vui, luồng ý kiến lo ngại về tính khả thi của thông tư mới cũng chiếm tỉ lệ không nhỏ. Câu hỏi lớn nhất bạn đọc đưa ra lúc này là: Nếu không có quỹ, những chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng ngày của học sinh sẽ lấy từ đâu?

Bạn đọc Ha nguyen băn khoăn: "Nếu ở lớp không có quỹ thì các con lấy tiền đâu mua sắm mấy thứ lặt vặt như chổi quét lớp, túi đựng rác, giấy kiểm tra, tài liệu...".

Còn bạn đọc Ly Nguyen cũng đặt câu hỏi thực tế: "Tiền photo tài liệu, tiền điện máy lạnh hằng tháng sẽ lấy từ đâu để chi trả?".

Thậm chí, một phụ huynh ở Tây Ninh đã phản ánh câu chuyện đau lòng khi năm nay không đóng khoản tiền thuê người dọn dẹp, nhà vệ sinh trường học bẩn đến mức con họ không dám bước vào, phải nhịn về tận nhà.

Chính những nhu cầu có thật này khiến dư luận hoài nghi về việc các trường và hội phụ huynh sẽ tìm cách "vượt rào". Hàng loạt bình luận lo ngại chữ "cấm" sẽ bị vô hiệu hóa bởi cụm từ "tự nguyện".

Bạn đọc Lạc Quang thẳng thắn: "Cấm thì cứ cấm, thực tế các hội vẫn phải tìm cách duy trì quỹ này bằng tên gọi khác, cách làm khác".

Phụ huynh Phạm Thị Hiên phân tích kẽ hở pháp lý: "Thông tư cấm Ban đại diện thu, giữ tiền nhưng không cấm phụ huynh khác giữ. Thực tế họ vẫn vận động và nhờ một phụ huynh ngoài ban đại diện đứng tên tài khoản để lách luật".

Rõ ràng, nếu không có cơ chế giám sát như bạn đọc Alan đề xuất và bạn đọc Nguyễn Văn Đặng ví von như "gió thổi rừng hoang" nếu không có chế tài xử phạt nghiêm khắc, khi mà nhu cầu chi tiêu của trường lớp vẫn là một áp lực hiện hữu bắt buộc phụ huynh phải "tự nguyện… trong ấm ức".

Cần nâng cao trách nhiệm của ngành giáo dục và ứng dụng công nghệ Để Thông tư 81 đi vào cuộc sống một cách triệt để, đa số bạn đọc cho rằng bản chất vấn đề nằm ở ngân sách và sự đầu tư của nhà nước đối với cơ sở vật chất học đường. Một bạn đọc nói: "Việc đảm bảo điều kiện học tập thiết yếu là nhiệm vụ của ngành giáo dục, của Nhà nước, ban đại diện không thể làm thay được". Trường học phải tự lo được các điều kiện vận hành cơ bản thì các thể loại quỹ mới có thể biến mất. Bên cạnh đó, bạn đọc là phụ huynh Hoàng Phương và một số bạn đọc khác đồng tình đề xuất: "Thời đại kỹ thuật số rồi, nên ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội như Zalo để kết nối trực tiếp giữa nhà trường và phụ huynh". Mọi thông báo hay các trường hợp đặc biệt cần trao đổi thẳng thắn, minh bạch giữa hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh, thay vì duy trì một chiếc "hộp đen" quỹ lớp qua các cuộc họp trực tiếp mang tính hình thức như trước đây.