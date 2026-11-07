Cấm đá banh ở bãi biển Nha Trang: 'Vì banh thường xuyên văng trúng du khách'

Du khách nước ngoài tại Nha Trang, Khánh Hòa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 7-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Nha Trang cho biết quy định cấm đá banh trên bãi biển, công viên Trần Phú nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, người dân khi tắm biển và ngồi chơi trên bãi cát.

Trước đó, UBND phường Nha Trang đã có quyết định về việc ban hành quy chế quản lý công viên, bãi biển đường Trần Phú (phường Nha Trang).

Theo đó, những hành vi không được thực hiện tại công viên, bãi biển bao gồm: Tổ chức các sự kiện thể thao, vui chơi giải trí, cắm trại… khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của UBND phường.

Tắm biển ngoài khu vực giăng phao cảnh giới, các khu vực có bảng báo cấm tắm; chơi bóng đá trên công viên, bãi biển.

Buôn bán hàng rong, sử dụng mặt bằng công viên, bãi biển để đốt lửa, thả diều, tổ chức ăn uống, kinh doanh và làm dịch vụ (trừ các trường hợp được cơ quan cấp có thẩm quyền cho phép).

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Nha Trang cho hay quy định cấm đá banh ở bãi biển và công viên được phường nghiên cứu kỹ lưỡng để tạo thêm không gian thoáng cho người dân và du khách.

Tránh việc banh văng trúng người dân, du khách khi tắm biển hoặc đang ngồi chơi trên cát.

"Việc đá banh ở bãi biển không đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Một số người khi hăng say đá banh văng trúng người dân hoặc du khách rất nguy hiểm. Ngoài ra hoạt động này cũng tốn nhiều không gian công cộng" - vị này cho hay.

Bãi biển đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ông Trần Hùng Tiến (54 tuổi, trú phường Nha Trang) bày tỏ ủng hộ khi phường này ban hành quy định cấm đá banh trên bãi biển.

"Tôi đã từng chứng kiến nhiều thanh niên đá banh ở bãi biển Trần Phú rồi bất ngờ trái banh văng trúng đầu du khách Nga, vậy nên cấm đá banh ở bãi biển là hợp lý" - ông Tiến nói.

Nhiều ý kiến đồng tình quy chế quản lý công viên, bãi biển đường Trần Phú, Nha Trang Sau khi Tuổi Trẻ đăng tải bài viết "Nha Trang cấm chơi đá banh trên bãi biển, tránh dùng dầu gội ảnh hưởng môi trường biển", trong đó nêu các hành vi không được thực hiện tại công viên, bãi biển Trần Phú, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự ủng hộ quy chế này. Bạn đọc Trang bình luận: Quy định này rất hợp lý, có như vậy mới bảo đảm khu vực công viên và bãi biển xanh sạch đẹp được. "Đề nghị làm triệt để, hiện nay bán hàng rong tuy có giảm nhưng vẫn còn, xe máy, xe đạp của người dân vẫn đi vào đường dành cho người đi bộ ở công viên bờ biển" - bạn đọc Nguyen góp ý.

Còn bạn đọc Huyên cho rằng đá bóng ở bãi biển rất dễ trúng trẻ em và du khách, vậy nên việc cấm đá bóng ở khu vực này là hợp tình.