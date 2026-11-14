Cà Mau xây nhà máy xử lý nước thải gần 1.212 tỉ đồng

Hiện tại nước thải khu vực phường Bạc Liêu đa phần xả xuống sông, khi có hệ thống xử lý sẽ thu gom nước thải trước khi cho xuống sông - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 14-11, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy xử lý nước thải tại phường Bạc Liêu.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại khóm 1, phường Bạc Liêu với tổng diện tích khoảng 7,26ha. Khu đất thực hiện dự án có phía bắc giáp khu du lịch sinh thái Hồ Nam và đất nông nghiệp, phía nam giáp đường quy hoạch Trần Huỳnh nối dài, phía tây giáp đường Vành đai ngoài và phía đông giáp đường Cao Triều Phát.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án gần 1.212 tỉ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án sơ bộ khoảng 1.122 tỉ đồng (giai đoạn đầu khoảng 859 tỉ đồng và giai đoạn 2 khoảng 263 tỉ đồng), chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến 90 tỉ đồng.

Ở giai đoạn đầu, nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 3,2ha với công suất thiết kế 22.000m³/ngày đêm. Dự án cũng bao gồm các trạm bơm trung chuyển có công suất dự kiến 4.000 - 7.000m³/ngày đêm cùng hệ thống cống thu gom nước thải trên các tuyến đường hiện hữu ở khu vực nội ô phường Bạc Liêu.

Đến giai đoạn 2, dự án sẽ mở rộng thêm khoảng 4,06ha để nâng công suất xử lý tăng thêm 11.000m³/ngày đêm.

Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư, tỉnh Cà Mau dự kiến mời gọi đầu tư ngay trong quý 4-2026 theo hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký và đáp ứng điều kiện mời, UBND phường Bạc Liêu sẽ tổ chức đấu thầu. Nếu chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện, Sở Tài chính sẽ thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định.

Theo tiến độ đề ra, công tác giải phóng mặt bằng cùng các thủ tục về đất đai, thiết kế, đấu nối hạ tầng, phòng cháy chữa cháy và môi trường sẽ hoàn tất trong hai quý đầu năm 2027. Giai đoạn đầu dự kiến khởi công vào quý 3-2027 và đưa vào vận hành trong quý 4-2028. Giai đoạn 2 dự kiến khởi công vào quý 1-2029, hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý 3-2031.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.