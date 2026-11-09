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Cà Mau đề xuất chi 1,5 tỉ đồng làm phim ngắn AI quảng bá di sản văn hóa

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

UBND tỉnh Cà Mau vừa trình HĐND tỉnh xem xét phân bổ hơn 175 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026, trong đó có chi 1,5 tỉ làm phim ngắn AI quảng bá văn hóa.

Cà Mau đề xuất chi 1,5 tỉ làm phim ngắn AI quảng bá các giá trị di sản văn hóa - Ảnh 1.

Đề xuất đầu tư trang thiết bị hoạt động cho Nhà hát Cao Văn Lầu (hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED) hơn 7 tỉ đồng - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 9-11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh vừa có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ chi tiết hơn 175 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Trong tổng nguồn vốn trên, ngân sách Trung ương bố trí hơn 119 tỉ đồng cho đầu tư công. 

Phần còn lại là hơn 56 tỉ đồng chi thường xuyên (gồm hơn 46,8 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và số còn lại là vốn đối ứng của ngân sách tỉnh).

Nguồn vốn tập trung vào nâng cấp thiết chế văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử và chuyển đổi số. Bố trí 5 tỉ đồng xây dựng Không gian trưng bày Lịch sử Đảng bộ tỉnh tại phường Bạc Liêu, 5 tỉ đồng xây dựng Không gian trưng bày Lúa nước tại phường Bạc Liêu; 1 tỉ đồng chuẩn bị đầu tư Tổ hợp Bảo tàng - Thư viện tỉnh tại phường An Xuyên.

Đối với công tác bảo tồn di sản, nhiều di tích được bố trí kinh phí tu bổ, chống xuống cấp. Trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Vĩnh Hưng và Di tích quốc gia Đình Tân Hưng cùng được phân bổ 15 tỉ đồng; 

Di tích Căn cứ Tỉnh ủy tại Xẻo Đước được phân bổ 15 tỉ đồng; Di tích Địa điểm nổi dậy của nông dân Ninh Thạnh Lợi năm 1927 được bố trí 10 tỉ đồng; Dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa tỉnh (cơ sở 2) được phân bổ 5 tỉ đồng.

Một điểm đáng chú ý là tỉnh dành 1,5 tỉ đồng đầu tư thiết bị, phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất phim ngắn quảng bá giá trị di sản trên các nền tảng số.

Ngoài ra, hơn 2,1 tỉ đồng được bố trí trang bị hệ thống livestream cho Trung tâm Văn hóa tỉnh; 300 triệu đồng phục vụ chuyển đổi số sân khấu cải lương của Đoàn Cải lương Hương Tràm. 

Cùng với đó là đầu tư trang thiết bị hoạt động cho Nhà hát Cao Văn Lầu (hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED) hơn 7 tỉ đồng; nâng cấp hệ thống kho hiện vật bảo tàng tại phường An Xuyên (san lấp mặt bằng, cải tạo các kho hiện trạng; mở rộng thêm ba kho. 

Đầu tư trang thiết bị kho đáp ứng tiêu chuẩn kho bảo quản hiện vật) 4 tỉ đồng; Xây dựng mô hình không gian đa phương tiện và trải nghiệm với sách tại Thư viện công cộng cấp tỉnh (trang bị bàn, ghế, máy tính cho phòng đọc đa phương tiện Thư viện tỉnh tại hai cơ sở) 2,9 tỉ đồng…

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc phân bổ nhằm tổ chức và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung và nguồn kinh phí đối ứng của tỉnh năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, tạo điều kiện để địa phương chủ động xây dựng danh mục đầu tư, hoạt động văn hóa phù hợp nhu cầu thực tế. Tờ trình đã được hoàn tất các bước lấy ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp tới.

Cà Mau đề xuất chi 1,5 tỉ làm phim ngắn AI quảng bá các giá trị di sản văn hóa - Ảnh 2.Đề xuất hơn 122.000 tỉ đồng cho phát triển văn hóa

Sáng 3-6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

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    Chủ đề: Cà Mau phát triển văn hóa bảo tồn ngân sách

    Dòng sự kiện: Phát triển công nghiệp văn hóa

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