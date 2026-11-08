Bưởi Việt rộng cửa sang Nhật Bản, nhiều nông sản chờ mở thị trường

Bưởi Việt Nam được kỳ vọng xuất khẩu sang Nhật Bản từ mùa vụ 2027, sau khi hoàn tất các thủ tục mở cửa thị trường - Ảnh: TL

Ngày 8-11, Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit) cho biết đoàn công tác của hiệp hội đang có mặt tại Nhật Bản để xúc tiến thương mại trái cây giữa hai nước, trọng tâm là tìm kiếm đối tác, mở đường cho bưởi tươi Việt Nam tiếp cận thị trường này.



Ông Nguyễn Đình Tùng - Phó chủ tịch VinaFruit - cho biết đoàn đang kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy xuất khẩu bưởi, đồng thời tìm kiếm cơ hội đưa những giống nho lai ôn đới chất lượng cao của Nhật Bản về phục vụ người tiêu dùng trong nước.

Theo ông Tùng, bưởi Việt Nam được kỳ vọng có thể xuất khẩu sang Nhật Bản từ mùa vụ 2027, tùy thuộc tiến độ hoàn tất các thủ tục mở cửa thị trường.

Trước đó, ngày 7-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản Takebe Arata trong khuôn khổ chuyến công tác tại nước này.

Tại cuộc hội đàm, phía Nhật Bản đề nghị hai nước đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường đối với bưởi, nho, đào và chanh leo.

Hai bên cũng trao đổi về việc mở cửa đối với cá nóc, thịt lợn, thịt bò và thịt gà.

Đáng chú ý, Nhật Bản kiến nghị Việt Nam rút ngắn thời gian xem xét hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp nước này có nhu cầu xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị tăng cường phối hợp triển khai tầm nhìn trung và dài hạn về hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2025-2030, được ký kết tháng 9-2025.

Theo số liệu ngành nông nghiệp, Việt Nam hiện có hơn 100.000ha trồng bưởi, sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm, với những giống nổi tiếng như bưởi da xanh, Năm Roi và Diễn. Năm 2026, sản lượng được đặt mục tiêu đạt khoảng 1,2 triệu tấn.

Bưởi tươi Việt Nam hiện đã có mặt tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand...

Đáng chú ý, tháng 4-2026, bưởi da xanh được xuất khẩu chính thức sang Úc, đồng thời Việt Nam ký nghị định thư xuất khẩu bưởi và chanh sang Trung Quốc.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit), kim ngạch xuất khẩu bưởi năm 2025 đạt khoảng 72,5 triệu USD. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký hiệp hội, nhận định nếu đáp ứng tốt yêu cầu thị trường, xuất khẩu bưởi có thể đạt khoảng 300 triệu USD trong năm 2026. Với lợi thế nguồn cung và thị trường ngày càng mở rộng, Nhật Bản được kỳ vọng trở thành điểm đến tiếp theo của bưởi Việt. Tuy nhiên, để xuất khẩu từ mùa vụ 2027, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và hoàn tất các thủ tục mở cửa thị trường.