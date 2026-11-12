Bùi Lý Thiên Hương nối gót Hà Tâm Như thi MGI All Stars mùa 2

Bùi Lý Thiên Hương là đại diện Việt Nam thứ hai được ban tổ chức MGI All Stars mùa 2 xác nhận - Ảnh: FBNV

Trưa 12-11, ban tổ chức cuộc thi MGI All Stars mùa 2 công bố đại diện thứ hai của Việt Nam dự thi là Bùi Lý Thiên Hương.

Cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên và kinh doanh. Bùi Lý Thiên Hương đăng quang Miss Vietnam Worldwide 2018 (Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2018).

Sau đó, người đẹp dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lọt vào top 16; rồi vào top 10 Miss Grand Vietnam 2022, đồng thời thắng giải Best in Swimsuit; top 15 Miss Grand Vietnam 2024 và giành giải phụ Trang phục dạ hội đẹp nhất.

Đến năm 2025, cô dự thi Miss Earth Vietnam và giành danh hiệu á hậu 1.

Bùi Lý Thiên Hương sinh năm 1996, quê An Giang, cao 1,74m.

Theo giới thiệu trên fanpage MGI All Stars, bên cạnh các cuộc thi sắc đẹp, Thiên Hương còn tham gia diễn xuất, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán.

Từ năm 2017, cô cũng duy trì các dự án thiện nguyện cá nhân với mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực.

Thiên Hương cho biết theo dõi mùa đầu tiên của MGI All Stars, ngưỡng mộ tinh thần kiên cường của Hương Giang nên cô xem cuộc thi này là cơ hội không thể bỏ lỡ.

Người đẹp An Giang sở hữu phong cách trình diễn quyến rũ, tự tin trên sân khấu - Ảnh: FBNV

Trước đó, tối 11-11, ban tổ chức MGI All Stars mùa 2 xác nhận đại diện Việt Nam dự thi là người đẹp Hà Tâm Như, từng đoạt danh hiệu á hậu 2 Miss International Queen 2025.

Tâm Như quê Vĩnh Long, cao 1,8m, số đo ba vòng 84-64-90 (cm), 27 tuổi, đoạt danh hiệu Miss International Queen Vietnam 2025, từng thực hiện phẫu thuật chuyển giới vào năm 2023. Hiện Tâm Như là huấn luyện viên thể hình.

MGI All Stars mùa đầu tiên diễn ra tại Thái Lan vào tháng 5-2026, quy tụ 56 người đẹp đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vanessa Pulgarín của Colombia đăng quang, Faith Maria Porter (Ghana) giành á hậu 1, còn Hương Giang đại diện Việt Nam đoạt danh hiệu á hậu 2. MGI All Stars mùa 2 diễn ra từ ngày 26-11 đến 12-12 tại Thái Lan. Á hậu Ngô Bảo Ngọc từng được công bố dự thi MGI All Stars mùa 2, tuy nhiên đã thông báo dừng kế hoạch dự thi vào ngày 2-11.

Bùi Lý Thiên Hương theo đuổi hình ảnh người đẹp đa năng, hoạt động ở cả lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh - Ảnh: FBNV

Thiên Hương từng nhiều lần thử sức ở các đấu trường nhan sắc trong nước, tích lũy kinh nghiệm trình diễn và ứng xử - Ảnh: FBNV

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Bùi Lý Thiên Hương còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện - Ảnh: FBNV