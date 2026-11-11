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Hà Tâm Như bất ngờ được mời trở lại MGI All Stars mùa 2

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Từng chủ động nộp hồ sơ nhưng không được chấp thuận, người đẹp Hà Tâm Như bất ngờ nhận được lời mời từ ban tổ chức MGI All Stars mùa 2. Cô quyết định nắm lấy cơ hội lần nữa để hiện thực hóa ước mơ đứng trên sân khấu nhan sắc quốc tế.

Từng bị từ chối, Hà Tâm Như bất ngờ được mời trở lại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh 1.

Hà Tâm Như dự thi MGI All Stars mùa 2 - Ảnh: FBNV

Tối 11-11, ban tổ chức MGI All Stars mùa 2 chính thức xác nhận đại diện Việt Nam là người đẹp Hà Tâm Như, từng đoạt danh hiệu á hậu 2 Miss International Queen 2025.

Tâm Như quê Vĩnh Long, cao 1,8m, số đo ba vòng 84-64-90 (cm), 27 tuổi, đoạt danh hiệu Miss International Queen Vietnam 2025, từng thực hiện phẫu thuật chuyển giới vào năm 2023. Hiện Tâm Như là huấn luyện viên thể hình.

Đến với MGI All Stars, Tâm Như mong muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân, học hỏi từ những phụ nữ có trải nghiệm và tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Hà Tâm Như kể khi MGI All stars khởi động, cô nghiên cứu rất kỹ điều lệ cuộc thi, chủ động nộp hồ sơ qua mail đến ban tổ chức nhưng bị từ chối sau đó.

Người đẹp Hà Tâm Như chia sẻ: “Như từng nghĩ có lẽ mình sẽ phải chờ đợi một dịp khác. Nhưng thật bất ngờ, gần đây, ban tổ chức MGI All stars chủ động liên hệ lại và hỏi về mong muốn tham gia của Như.

Như đã hỏi lại ban tổ chức nhiều lần việc nhiều người cùng tham dự từ một quốc gia có thể không? Ban tổ chức đã trả lời từ mùa 2 có thể nhiều hơn một người tham gia nên Như quyết định thử sức thêm lần nữa. Cuối cùng, Như nhận được phản hồi chấp thuận, đây là niềm vui và cơ hội đáng trân trọng đối với Như”.

Bất kỳ đại diện nào đến từ Việt Nam đạt thành tích cao, Như luôn tự hào và vui mừng. Dù mỗi người có hành trình khác nhau, nhưng đều đang mang theo ước mơ, nỗ lực đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Hà Tâm Như
Từng bị từ chối, Hà Tâm Như bất ngờ được mời trở lại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh 2.
Từng bị từ chối, Hà Tâm Như bất ngờ được mời trở lại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh 3.

Người đẹp Hà Tâm Như từng đoạt danh hiệu á hậu 2 Miss International Queen 2025 - Ảnh: FBNV

“Những ngày qua, Như có theo dõi thông tin và tự hỏi liệu mình có vô tình tranh giành hay cướp đi bất kỳ điều gì của người khác hay không?

Như nhận ra rằng, điều mình mong muốn nhất vẫn rất đơn giản: Được một lần đứng trên một khấu quốc tế như vậy, được trải nghiệm một sân chơi lớn, nơi mỗi người đều có cơ hội thể hiện bản thân và cùng nhau tỏa sáng. Vì đó là ước mơ của mình, Như quyết định sẽ tiếp tục bước đi và nắm lấy cơ hội lần này.

Việc có nhiều đại diện cùng tham gia một sân chơi không đồng nghĩa với việc chúng ta phải xem nhau là đối thủ. Bởi Như tin một bầu trời có thật nhiều vì sao vẫn có thể cùng nhau thắp sáng những ước mơ.

Mỗi người đều có hành trình, câu chuyện và mục tiêu riêng. Chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực, hỗ trợ và phát triển, thay vì chỉ nhìn nhau qua kết quả cạnh tranh”, Hà Tâm Như bày tỏ.

Từng bị từ chối, Hà Tâm Như bất ngờ được mời trở lại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh 4.
Từng bị từ chối, Hà Tâm Như bất ngờ được mời trở lại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh 5.
Từng bị từ chối, Hà Tâm Như bất ngờ được mời trở lại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh 6.

Hà Tâm Như muốn truyền cảm hứng về sự đa dạng, bình đẳng và quyền tự tin theo đuổi ước mơ - Ảnh: FBNV

Từng bị từ chối, Hà Tâm Như bất ngờ được mời trở lại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh 7.

Hà Tâm Như và ông Nawat Itsaragrisil - Ảnh: FBNV

Trước đó, á hậu Ngô Bảo Ngọc dừng kế hoạch dự thi MGI All Stars mùa 2.

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam nêu lý đo: “Đây là quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên định hướng và chiến lược đầu tư đã xây dựng cho đại diện Việt Nam ngay từ đầu. Việc có nhiều người đẹp cùng đến từ một quốc gia tham gia một cuộc thi quốc tế trong cùng mùa giải có thể dẫn đến những áp lực". 

MGI All Stars mùa đầu tiên diễn ra tại Thái Lan vào tháng 5-2026, quy tụ 56 người đẹp đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vanessa Pulgarín của Colombia đăng quang, Faith Maria Porter (Ghana) giành á hậu 1, còn Hương Giang đại diện Việt Nam đoạt danh hiệu á hậu 2.

MGI All Stars mùa 2 diễn ra từ ngày 26-11 đến 12-12 tại Thái Lan.

Từng bị từ chối, Hà Tâm Như bất ngờ được mời trở lại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh 8.Á hậu Bảo Ngọc bất ngờ rút khỏi MGI All Stars mùa 2

Sau thời gian chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc quốc tế, á hậu Ngô Bảo Ngọc bất ngờ dừng kế hoạch dự thi MGI All Stars mùa 2. Ban tổ chức Miss Grand Vietnam lên tiếng về lý do đi đến quyết định này.

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    Chủ đề: Hương Giang Hà Tâm Như MGI All Stars miss grand BẢO NGỌC

    Dòng sự kiện: Hoa hậu

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