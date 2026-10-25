Giám khảo từng gây bão với điểm 1 trở lại MGI All Stars mùa 2

Chuyên gia sắc đẹp người Venezuela Osmel Sousa (trái) tiếp tục làm giám khảo MGI All Stars mùa 2 - Ảnh: IGNV

Ba thành viên đầu tiên trong ban giám khảo MGI All Stars mùa 2 gồm chuyên gia sắc đẹp Venezuela Osmel Sousa, nhà hoạt động xã hội Psi Samut Scott và nhà soạn nhạc Omar Harfouch.

Đây là những nhân vật có kinh nghiệm trong các lĩnh vực sắc đẹp, hoạt động xã hội và âm nhạc, từng ngồi ghế nóng MGI All Stars mùa giải đầu tiên.

Ba giám khảo quen thuộc trở lại

Ông Osmel Sousa là chuyên gia sắc đẹp người Venezuela, được biết đến với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tuyển chọn và xây dựng hình ảnh các người đẹp. Ông từng giữ vai trò quan trọng tại tổ chức Hoa hậu Venezuela, đưa nhiều đại diện nước này đi thi quốc tế đạt thành tích cao.

Psi Samut Scott, thường được gọi là Psi Scott, là nhà hoạt động xã hội người Thái Lan, tiếp tục xuất hiện ở mùa 2. Anh có quan điểm chấm thi riêng, thay vì chỉ chú trọng đường nét gương mặt, anh đề cao sự tự tin và tinh thần sẵn sàng thể hiện diện mạo tự nhiên nhất.

Trong khi đó, Omar Harfouch là nhà soạn nhạc người Pháp, từng tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật quốc tế. Ông là một trong những giám khảo gây chú ý tại mùa 1 và các cuộc thi sắc đẹp khác.

Điểm số chênh lệch bất thường từ giám khảo Omar Harfouch tại đêm bán kết 1 MGI All Stars mùa đầu tiên gây bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội. Một số ứng viên nổi bật, tự tin khoe kỹ năng trình diễn nhưng chỉ nhận được 1 điểm trong thang điểm 10. Số điểm này chênh lệch khá nhiều so với 7 giám khảo còn lại, khiến người hâm mộ bức xúc.

Sau đó ông Omar Harfouch từng lên tiếng: “Tôi hiểu sự thất vọng của khán giả đối với điểm số tôi chấm. Tuy nhiên với tôi, việc chấm điểm không chỉ diễn ra trong một buổi diễn mà là một quá trình. Với tôi, tính nhất quán và logic trong việc đánh giá luôn được ưu tiên hơn cảm xúc”.

Ban giám khảo MGI All Stars mùa đầu tiên có 8 thành viên, hãy cùng chờ đợi những thành viên tiếp theo sẽ được công bố trong thời gian tới.

Omar Harfouch gây ra nhiều tranh cãi ở mùa 1 MGI All Stars - Ảnh: IGNV

Psi Scott từng đến Việt Nam sau MGI All Stars mùa đầu tiên - Ảnh: IGNV

Giải thưởng 1 triệu USD tiếp tục thu hút chú ý

Ban tổ chức cũng công bố giải thưởng mùa hai là 1 triệu USD. Ở mùa giải đầu tiên, cuộc thi quy tụ 56 người đẹp đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ban tổ chức từng giới thiệu giải thưởng 1 triệu USD. Tuy nhiên, mức thưởng 1 triệu USD với điều kiện người chiến thắng bảo vệ thành công danh hiệu qua ba mùa MGI All Stars liên tiếp.

So với những cuộc thi hoa hậu khác, sân chơi này tập trung vào những người đẹp có kinh nghiệm trình diễn, hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, từng đại diện quốc gia tại các đấu trường quốc tế.

Mùa đầu tiên diễn ra tại Thái Lan vào tháng 5-2026. Người đẹp Colombia Vanessa Pulgarín đăng quang, Faith Maria Porter của Ghana giành á hậu 1 và Hương Giang đại diện Việt Nam đoạt danh hiệu á hậu 2.

Ngô Bảo Ngọc được kỳ vọng làm nên chuyện tại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh: FBNV

Mùa giải thứ hai, đại diện Việt Nam là Ngô Bảo Ngọc - á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026.

Bảo Ngọc từng tham gia cuộc thi người mẫu quốc tế Supermodel Me, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và điện ảnh. Người đẹp được kỳ vọng phát huy kinh nghiệm trình diễn, khả năng catwalk và làm chủ sân khấu tại cuộc thi, đạt thành tích cao.

Góp mặt cùng Bảo Ngọc là nhiều người đẹp từng đoạt thành tích tại các đấu trường nhan sắc quốc tế như: Smriti Shrestha - á hậu 3 Miss Cosmopolitan World 2023 (Nepal), Paulina Uceda - á hậu 1 Miss Intercontinental 2021 (Mexico), Parita Pran - Queen Trans World 2023 (Thái Lan), Alexie Mae Brooks - Miss Eco International 2025 (Philippines)…

Theo ban tổ chức, chung kết MGI All Stars mùa 2 dự kiến diễn ra ngày 12-12 tại Bangkok, Thái Lan.