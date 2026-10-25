Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Giám khảo từng gây bão với điểm 1 trở lại MGI All Stars mùa 2

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Ban tổ chức MGI All Stars mùa 2 vừa công bố ba giám khảo đầu tiên, đều từng góp mặt ở mùa 1. Đáng chú ý, trong số này có Omar Harfouch, người từng gây tranh cãi với điểm số 1 dành cho một số người đẹp.

Giám khảo từng gây bão với điểm 1 trở lại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh 1.

Chuyên gia sắc đẹp người Venezuela Osmel Sousa (trái) tiếp tục làm giám khảo MGI All Stars mùa 2 - Ảnh: IGNV

Ba thành viên đầu tiên trong ban giám khảo MGI All Stars mùa 2 gồm chuyên gia sắc đẹp Venezuela Osmel Sousa, nhà hoạt động xã hội Psi Samut Scott và nhà soạn nhạc Omar Harfouch.

Đây là những nhân vật có kinh nghiệm trong các lĩnh vực sắc đẹp, hoạt động xã hội và âm nhạc, từng ngồi ghế nóng MGI All Stars mùa giải đầu tiên.

Ba giám khảo quen thuộc trở lại

Ông Osmel Sousa là chuyên gia sắc đẹp người Venezuela, được biết đến với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tuyển chọn và xây dựng hình ảnh các người đẹp. Ông từng giữ vai trò quan trọng tại tổ chức Hoa hậu Venezuela, đưa nhiều đại diện nước này đi thi quốc tế đạt thành tích cao.

Psi Samut Scott, thường được gọi là Psi Scott, là nhà hoạt động xã hội người Thái Lan, tiếp tục xuất hiện ở mùa 2. Anh có quan điểm chấm thi riêng, thay vì chỉ chú trọng đường nét gương mặt, anh đề cao sự tự tin và tinh thần sẵn sàng thể hiện diện mạo tự nhiên nhất.

Trong khi đó, Omar Harfouch là nhà soạn nhạc người Pháp, từng tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật quốc tế. Ông là một trong những giám khảo gây chú ý tại mùa 1 và các cuộc thi sắc đẹp khác.

Điểm số chênh lệch bất thường từ giám khảo Omar Harfouch tại đêm bán kết 1 MGI All Stars mùa đầu tiên gây bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội. Một số ứng viên nổi bật, tự tin khoe kỹ năng trình diễn nhưng chỉ nhận được 1 điểm trong thang điểm 10. Số điểm này chênh lệch khá nhiều so với 7 giám khảo còn lại, khiến người hâm mộ bức xúc.

Sau đó ông Omar Harfouch từng lên tiếng: “Tôi hiểu sự thất vọng của khán giả đối với điểm số tôi chấm. Tuy nhiên với tôi, việc chấm điểm không chỉ diễn ra trong một buổi diễn mà là một quá trình. Với tôi, tính nhất quán và logic trong việc đánh giá luôn được ưu tiên hơn cảm xúc”.

Ban giám khảo MGI All Stars mùa đầu tiên có 8 thành viên, hãy cùng chờ đợi những thành viên tiếp theo sẽ được công bố trong thời gian tới.

Giám khảo từng gây bão với điểm 1 trở lại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh 3.

Omar Harfouch gây ra nhiều tranh cãi ở mùa 1 MGI All Stars - Ảnh: IGNV

Giám khảo từng gây bão với điểm 1 trở lại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh 4.

Psi Scott từng đến Việt Nam sau MGI All Stars mùa đầu tiên - Ảnh: IGNV

Giải thưởng 1 triệu USD tiếp tục thu hút chú ý

Ban tổ chức cũng công bố giải thưởng mùa hai là 1 triệu USD. Ở mùa giải đầu tiên, cuộc thi quy tụ 56 người đẹp đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ban tổ chức từng giới thiệu giải thưởng 1 triệu USD. Tuy nhiên, mức thưởng 1 triệu USD với điều kiện người chiến thắng bảo vệ thành công danh hiệu qua ba mùa MGI All Stars liên tiếp.

So với những cuộc thi hoa hậu khác, sân chơi này tập trung vào những người đẹp có kinh nghiệm trình diễn, hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, từng đại diện quốc gia tại các đấu trường quốc tế.

Mùa đầu tiên diễn ra tại Thái Lan vào tháng 5-2026. Người đẹp Colombia Vanessa Pulgarín đăng quang, Faith Maria Porter của Ghana giành á hậu 1 và Hương Giang đại diện Việt Nam đoạt danh hiệu á hậu 2.

Giám khảo từng gây bão với điểm 1 trở lại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh 5.

Ngô Bảo Ngọc được kỳ vọng làm nên chuyện tại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh: FBNV

Mùa giải thứ hai, đại diện Việt Nam là Ngô Bảo Ngọc - á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026.

Bảo Ngọc từng tham gia cuộc thi người mẫu quốc tế Supermodel Me, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và điện ảnh. Người đẹp được kỳ vọng phát huy kinh nghiệm trình diễn, khả năng catwalk và làm chủ sân khấu tại cuộc thi, đạt thành tích cao.

Góp mặt cùng Bảo Ngọc là nhiều người đẹp từng đoạt thành tích tại các đấu trường nhan sắc quốc tế như: Smriti Shrestha - á hậu 3 Miss Cosmopolitan World 2023 (Nepal), Paulina Uceda - á hậu 1 Miss Intercontinental 2021 (Mexico), Parita Pran - Queen Trans World 2023 (Thái Lan), Alexie Mae Brooks - Miss Eco International 2025 (Philippines)…

Theo ban tổ chức, chung kết MGI All Stars mùa 2 dự kiến diễn ra ngày 12-12 tại Bangkok, Thái Lan.

Giám khảo từng gây bão với điểm 1 trở lại MGI All Stars mùa 2 - Ảnh 5.Hương Giang - Á hậu 2 MGI All Stars 2026: Tôi là người kiên cường, đến đây kể câu chuyện đời mình

Vượt qua 55 người đẹp khác, Vanessa Pulgarin đến từ Colombia giành vương miện MGI All Stars mùa đầu tiên năm 2026. Hương Giang đoạt danh hiệu á hậu 2.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Psi Scott MGI All Stars Omar Harfouch Osmel Sousa cuộc thi sắc đẹp

    Dòng sự kiện: Hoa hậu

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất