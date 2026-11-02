Á hậu Bảo Ngọc bất ngờ rút khỏi MGI All Stars mùa 2

Hành trình đến với MGI All Stars mùa 2 của á hậu Ngô Bảo Ngọc khép lại trước khi cuộc thi diễn ra - Ảnh: FBNV

Chiều 2-11, ban tổ chức Miss Grand Vietnam chính thức công bố á hậu Ngô Bảo Ngọc rút khỏi MGI All Stars mùa 2.

Thông báo nêu: “Đây là quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên định hướng và chiến lược đầu tư đã xây dựng cho đại diện Việt Nam ngay từ đầu.

Việc có nhiều người đẹp cùng đến từ một quốc gia tham gia một cuộc thi quốc tế trong cùng mùa giải có thể dẫn đến những áp lực không cần thiết, đặc biệt là sự so sánh giữa các đại diện và sự phân tán trong sự quan tâm, ủng hộ từ khán giả. Điều này cũng đặt ra những cân nhắc về hiệu quả đầu tư và chiến lược đồng hành cùng người đẹp”.

“Chúng tôi tôn trọng quyền lựa chọn và định hướng tổ chức của ban tổ chức MGI All Stars. Tuy nhiên, trước những thay đổi so với định hướng, chúng tôi nhận thấy hành trình này không còn phù hợp với chiến lược đã đề ra và quyết định dừng kế hoạch tham dự của á hậu Ngô Bảo Ngọc.

Chúng tôi đặc biệt trân trọng những nỗ lực, sự nghiêm túc và tâm huyết mà Bảo Ngọc cùng ê kíp dành cho quá trình chuẩn bị vừa qua. Dù hành trình lần này không thể tiếp tục như dự kiến, những trải nghiệm, kiến thức và sự trưởng thành mà Bảo Ngọc tích lũy được vẫn sẽ là hành trang quý giá cho những chặng đường tiếp theo”, đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam cho biết.

Trước đó, Ngô Bảo Ngọc - á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, được công bố là đại diện Việt Nam thi MGI All Stars mùa 2. Cô từng tham gia cuộc thi người mẫu quốc tế Supermodel Me, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và điện ảnh.

Với kinh nghiệm trình diễn, khả năng catwalk và làm chủ sân khấu, Bảo Ngọc từng được kỳ vọng tạo dấu ấn tại sân chơi quy tụ nhiều người đẹp từng tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Thời gian gần đây, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch tổ chức Miss Grand International, thông tin mùa giải MGI All Stars mùa 2 Việt Nam có thể có hơn một đại diện tham dự.

MGI All Stars mùa đầu tiên diễn ra tại Thái Lan vào tháng 5-2026, quy tụ 56 người đẹp đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vanessa Pulgarín của Colombia đăng quang, Faith Maria Porter (Ghana) giành á hậu 1, còn Hương Giang đại diện Việt Nam đoạt danh hiệu á hậu 2. MGI All Stars mùa 2 diễn ra từ ngày 26-11 đến 12-12 tại Thái Lan.