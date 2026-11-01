MGI All Stars mùa 2: Ồn ào cũ chưa nguội, tranh luận mới đã xuất hiện

Vanessa Pulgarín đến từ Colombia đăng quang MGI All Stars mùa đầu tiên - Ảnh: BTC

Cuộc thi MGI All Stars mùa 2 chưa chính thức khởi tranh nhưng thu hút sự chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp bởi hàng loạt tình tiết gây tranh luận.

Người đẹp từng nhận điểm thấp tái xuất MGI All Stars

Thông tin đáng chú ý là nhân vật từng gây ồn ào ở mùa đầu tiên tiếp tục xuất hiện ở mùa này, đó là nhà soạn nhạc người Pháp Omar Harfouch trở lại trong ban giám khảo. Ông từng chấm 1 điểm cho một số người đẹp tại đêm bán kết. Mức điểm này tạo ra khoảng cách đáng kể so với các giám khảo còn lại, khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về tiêu chí đánh giá.

Sau đó ông giải thích việc chấm điểm không chỉ dựa trên một phần trình diễn mà là cả quá trình, đồng thời cho rằng tính nhất quán và logic cần được đặt lên trước cảm xúc.

Việc ông tiếp tục có tên trong danh sách ban giám khảo mùa 2 nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Việc Shyare Andrade - á hậu 1 Miss Grand International 2026 đến từ Ecuador, được chọn làm giám khảo MGI All Stars mùa 2 cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả đặt câu hỏi về kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của cô khi ngồi ghế giám khảo, bởi cuộc thi quy tụ những người đẹp từng tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế và sở hữu các danh hiệu cao, thậm chí từng đăng quang hoa hậu.

Tính đến thời điểm này, ban giám khảo MGI All Stars mùa 2 gồm có: Osmel Sousa, Psi Scott, Omar Harfouch, Lu Celania Sierra và Shyare Andrade.

Người đẹp Carrie Xie Lu Xing Dan - Ảnh: BTC

Đặc biệt, người đẹp Carrie Xie Lu Xing Dan (Trung Quốc) từng thi MGI All Stars mùa đầu tiên nay trở lại. Ở mùa trước, cô cũng nhận được điểm thấp từ giám khảo Omar Harfouch.

Cô cho biết trở lại MGI All Stars mùa 2 vì yêu thích các phần thi, đặc biệt là phần trình diễn catwalk. Sau cuộc thi, người đẹp dành thời gian hoàn thiện bản thân và chuẩn bị cho lần trở lại với tâm thế thoải mái hơn, không đặt nặng áp lực thành tích mà muốn tận hưởng hành trình và tiếp tục trưởng thành.

Carrie có niềm đam mê ca hát, nhảy múa, viết lách. Với kinh nghiệm là giám đốc quốc gia, cô cũng có cơ hội đồng hành, hỗ trợ các người đẹp trong quá trình tham gia những cuộc thi sắc đẹp. Khán giả mong chờ phần trình diễn của cô có bị giám khảo chấm điểm thấp nữa không.

Được hỗ trợ lệ phí nhưng vẫn xin rút

Một tình huống gây chú ý khác là người đẹp Jennifer Colón (Puerto Rico) và Stephanie Cam (Honduras) thông báo rút khỏi cuộc thi ngay trước thềm mùa giải thứ hai.

Cả hai được ông Nawat hỗ trợ 10.000 USD lệ phí dự thi nhưng vẫn quyết định không tiếp tục tham gia. Vụ việc này trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Hiện chưa có thông tin nguyên nhân khiến hai người đẹp thay đổi quyết định phút cuối.

Người hâm mộ sắc đẹp cũng đang đặt dấu hỏi khi ban tổ chức MGI All Stars xác nhận Ashley Flete là đại diện đến từ Cộng hòa Dominica khi người này mới vào top 10 cuộc thi quốc gia Miss Universe Latina 2025. Trong khi đó tiêu chí cuộc thi dành cho những người đẹp từng tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Ngô Bảo Ngọc đại diện Việt Nam thi MGI All Stars mùa 2 - Ảnh: FBNV

MGI All Stars mùa 2 diễn ra từ ngày 26-11 đến 12-12 tại Thái Lan.

Ngô Bảo Ngọc - á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, đại diện Việt Nam thi MGI All Stars mùa 2. Cô từng tham gia cuộc thi người mẫu quốc tế Supermodel Me, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và điện ảnh.

Với kinh nghiệm trình diễn, khả năng catwalk và làm chủ sân khấu, Bảo Ngọc được kỳ vọng tạo dấu ấn tại sân chơi quy tụ nhiều người đẹp từng tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

MGI All Stars mùa đầu tiên diễn ra tại Thái Lan vào tháng 5-2026, quy tụ 56 người đẹp đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vanessa Pulgarín của Colombia đăng quang, Faith Maria Porter (Ghana) giành á hậu 1, còn Hương Giang đại diện Việt Nam đoạt danh hiệu á hậu 2. Ban tổ chức hiện công bố giải thưởng mùa 2 là 1 triệu USD. Tuy nhiên, ở mùa đầu tiên, khoản thưởng này đi kèm điều kiện người chiến thắng phải bảo vệ thành công danh hiệu qua ba mùa MGI All Stars liên tiếp.