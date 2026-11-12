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Bốn người chạy xe SH dàn hàng ngang trên cầu Ba Son bị Cảnh sát giao thông Bến Thành xử lý

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Ngày 12-11, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã xác minh, xử lý bốn thanh niên chạy xe máy hiệu SH dàn hàng ngang trên cầu Ba Son, gây mất an toàn giao thông.

Bốn thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang trên cầu Ba Son bị CSGT xử lý - Ảnh 1.

4 xe máy hiệu SH dàn hàng ngang trên cầu Ba Son - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh bốn thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang trên cầu Ba Son. 

Đáng chú ý, những người này còn thực hiện động tác đong đưa chân khi xe đang di chuyển.

Hành vi trên không chỉ gây phản cảm mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính những người điều khiển xe và các xe lưu thông xung quanh.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Sài Gòn xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, khoảng 22h ngày 28-10, bốn thanh niên gồm H.N.L., L.Đ.A., T.C.T. và Đ.Q.Kh. (đều 19 tuổi) chạy bốn xe hiệu Honda SH dàn hàng ngang trên cầu Ba Son.

Ngày 9-11, lực lượng Cảnh sát giao thông mời cả bốn người đến trụ sở làm việc. Tại đây, những người này thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả bốn trường hợp về hành vi điều khiển xe mô tô chạy dàn hàng ngang từ ba xe trở lên, với mức phạt 700.000 đồng mỗi trường hợp.

Riêng Đ.Q.Kh. còn bị lập biên bản về hành vi không có giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng đã tạm giữ xe để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Cảnh sát giao thông cũng lập biên bản đối với bà N.T.V., chủ phương tiện, về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, việc điều khiển xe chạy dàn hàng ngang, thực hiện các động tác nguy hiểm khi lưu thông có thể dẫn đến tai nạn, đe dọa an toàn của bản thân và những người tham gia giao thông khác. 

Người điều khiển xe cần chấp hành nghiêm quy định, không thực hiện những hành vi nguy hiểm để thể hiện bản thân trên đường phố.

Bốn người chạy xe SH dàn hàng ngang trên cầu Ba Son bị Cảnh sát giao thông Bến Thành xử lý - Ảnh 3.Tịch thu xe SH của nam thanh niên buông hai tay lái xe trên cầu Ba Son

Tối 8-1, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cho biết Đội cảnh sát giao thông Bến Thành vừa xử phạt thêm trường hợp chạy xe thả hai tay.

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    Chủ đề: quái xế xe máy dàn hàng ngang vi phạm giao thông dàn hàng ngang cầu Ba Son TP.HCM

    Dòng sự kiện: Vi phạm an toàn giao thông

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