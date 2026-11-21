Thiếu tướng Phạm Như Quân - Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - phát biểu tại hội thi - Ảnh: NGỌC LÂN

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Phạm Như Quân - Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - nhấn mạnh văn hóa có vai trò định hướng, dẫn dắt sự phát triển của xã hội, góp phần hình thành những phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng.



Đó là lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tinh thần vượt qua khó khăn, gian khổ; ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; tình yêu thương đồng chí, đồng đội.

Những phẩm chất ấy được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ gìn giữ, vun đắp bằng hành động, sự cống hiến và hy sinh, làm nên danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" được Nhân dân tin yêu, trân trọng.

Theo Thiếu tướng Phạm Như Quân, đối với Lực lượng vũ trang TP.HCM, việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa cần được thể hiện cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như đời sống hằng ngày.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nghiêm túc chấp hành kỷ luật, có thái độ ứng xử văn minh, nghĩa tình, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong đơn vị và gắn bó với Nhân dân.

Các phần thi được thể hiện dưới nhiều hình thức như thơ, ca, hò, vè, hát múa, hoạt cảnh - Ảnh: NGỌC LÂN

Bên cạnh đó, việc xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị cần gắn với chăm lo nhu cầu học tập, sinh hoạt và giải trí của bộ đội.

Thiếu tướng Phạm Như Quân cho rằng mỗi buổi sinh hoạt có nội dung bổ ích, một cuốn sách hay được giới thiệu hay một hoạt động văn nghệ được tổ chức chu đáo sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó với đơn vị, có niềm vui và động lực hoàn thành nhiệm vụ.



Với chủ đề "Tự hào văn hóa Việt Nam", các đội thi tranh tài qua ba phần thi gồm giới thiệu về đơn vị, sân khấu hóa tuyên truyền Ngày Văn hóa Việt Nam và hùng biện.

Trong đó phần giới thiệu tập trung làm nổi bật truyền thống, đặc điểm, kết quả xây dựng môi trường văn hóa và chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Phần thi sân khấu hóa được thể hiện qua các tiểu phẩm, câu chuyện về gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", văn hóa ứng xử, tình đồng chí, đồng đội và tình quân dân.

Nhiều chiến sĩ từ các đơn vị có mặt tại hội trường Bộ Tư lệnh TP.HCM từ sớm để tham gia hội thi - Ảnh: NGỌC LÂN

Ở phần thi hùng biện, các đội trình bày nhận thức, trách nhiệm và đề xuất giải pháp phát huy giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong lực lượng vũ trang thành phố.

Cùng Trung đoàn Hỗn hợp 39 Côn Đảo đến tham gia hội thi từ sáng sớm, chiến sĩ Trần Nguyễn Thái Duy (21 tuổi) cảm thấy rất hào hứng khi có cơ hội được kết nối, giao lưu, tìm hiểu về nét đẹp văn hóa của các đơn vị.

"Đây là lần đầu đứng trên sân khấu nên tôi khá hồi hộp và run. Tuy nhiên đan xen với sự lo lắng đó là niềm vui rất lớn, khi được trình diễn trên một sân khấu quy mô của quân đội. Bên cạnh nhiệm vụ rèn luyện, việc lãnh đạo các cấp quan tâm tạo ra những sân chơi, môi trường sinh hoạt văn hóa như hội thi lần này mang ý nghĩa rất quan trọng.

Hoạt động này giúp chúng tôi được nâng cao đời sống tinh thần, nhận thức và mở rộng hiểu biết của bộ đội về giá trị văn hóa dân tộc, từ đó tạo động lực để mỗi quân nhân ngày càng phát triển bản thân", chiến sĩ Duy nói.

Chiến sĩ Trần Nguyễn Thái Duy, thuộc Trung đoàn Hỗn hợp 39 Côn Đảo - cảm thấy tự hào khi có cơ hội tham gia hội thi tìm hiểu về Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay - Ảnh: NGỌC LÂN

Thông qua hội thi, Bộ Tư lệnh TP.HCM hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đồng thời đưa các giá trị văn hóa dân tộc và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trở thành chuẩn mực trong công tác, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện.