Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải - Ảnh: QUỐC HỘI

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, chiều 18-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 3 dự luật.

Gồm dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm và dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Bổ sung 2 ngày nghỉ, hưởng nguyên lương

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý các dự luật.

Bộ trưởng nêu rõ tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, dự thảo luật bổ sung 2 ngày nghỉ hằng năm người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Nội dung này bổ sung vào dự thảo Bộ luật Lao động.

Cụ thể là Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, áp dụng từ 2026, nhằm thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó là Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân tiền nhân, người có công với Tổ quốc, tưởng nhớ các thế hệ đi trước, người có công với cách mạng. Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Riêng ngày 24-11 được áp dụng từ năm 2026. Còn với ngày 27-7, khi báo cáo, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay sẽ áp dụng từ năm 2027.

Theo quy định hiện hành, Việt Nam đang có 12 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương, gồm 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày 30-4, 1 ngày Quốc tế Lao động 1-5, 2 ngày Quốc khánh và 1 ngày Văn hóa Việt Nam.

Như vậy nếu đề xuất bổ sung thêm ngày nghỉ 27-7 được Quốc hội thông qua, từ năm 2027, người lao động cả nước sẽ có 13 ngày nghỉ, hưởng nguyên lương.

Về cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo Bộ trưởng, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự luật đã bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động định kỳ hằng tháng thông báo cho bên thuê lại về việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động.

Cùng với đó bổ sung quyền của bên thuê lại yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả đủ tiền lương và nghĩa vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện vi phạm về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ của người lao động.

Hoàn thiện quy định về hậu kiểm đối với kinh doanh dịch vụ lưu trữ, quy định cụ thể điều khoản chuyển tiếp đối với cho thuê lại lao động và kinh doanh dịch vụ việc làm.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Hoàn thiện dự luật, bảo đảm tính khả thi, minh bạch

Trình bày báo cáo ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh tán thành với dự thảo luật, đồng thời đề nghị Chính phủ rà soát những nội dung đã tiếp thu, những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Đồng thời kịp thời xử lý những nội dung chưa rõ hoặc có thể phát sinh vướng mắc, khoảng trống pháp lý trong quá trình thực hiện.

Về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, đối với các nội dung về tiền ký quỹ, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động thuê lại, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sớm xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động thuê lại.

Bảo đảm duy trì hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, không tạo thêm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ không cần thiết cho doanh nghiệp.

Kết luận nội dung này Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội rà soát, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự luật, bảo đảm tính khả thi, minh bạch, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Chưa mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cũng báo cáo tóm tắt việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm hưu trí bổ sung, tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ quy định như dự thảo hiện hành, chưa mở rộng các nội dung này trong lần sửa đổi tại kỳ họp thứ hai. Đối với những vấn đề mang tính tổng thể, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thực tiễn, làm rõ tính khả thi, tác động và nguồn lực thực hiện để hoàn thiện chính sách trong quá trình sửa đổi toàn diện luật trong thời gian tới.