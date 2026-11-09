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Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Người lao động dự kiến được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 27-7 từ năm 2027

tác giả
THÀNH CHUNG
và 1 tác giả khác
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
TIẾN LONG
TIẾN LONG

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu rõ đã tiếp thu vào Bộ luật Lao động và bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2027.

Đề xuất bổ sung ngày 27-7 được nghỉ hưởng nguyên lương - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) - Ảnh: QUỐC HỘI

Sáng 9-11, Quốc hội thảo luận về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đề xuất bổ sung thêm 1 ngày người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương cùng với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất ngày nghỉ đó là Ngày Tổ quốc tri ân, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (ngày 27-7 dương lịch) và người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày, hưởng nguyên lương.

Giúp mỗi cá nhân có thời gian thực hiện các hoạt động tri ân

Trước đó, nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) đề nghị Quốc hội bổ sung vào luật quy định ngày 27-7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) hằng năm là ngày người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương.

Ông chỉ rõ hiện nay đất nước đã có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt quan tâm với người có công.

Thêm vào đó hướng đến dịp 27-7 hằng năm, công tác tuyên truyền, giáo dục được chủ động chú trọng.

Các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương có nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, tổ chức tu sửa, thắp hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang và đài tưởng niệm liệt sĩ, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Ông nhấn mạnh bản thân là đại biểu hoạt động tại cơ sở, qua gặp gỡ, tiếp xúc với các gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và nhân dân nơi công tác, nhiều cử tri có tâm tư, nguyện vọng đề nghị Quốc hội bổ sung ngày 27-7 là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương.

Thêm vào đó, tại hội nghị thẩm tra dự luật của Ủy ban Văn hóa và Xã hội hồi đầu tháng 10, có ý kiến đề nghị cho người lao động được nghỉ vào ngày 27-7. Tại hội nghị này, cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu nội dung này.

Đại biểu nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng là hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công phải được thực hiện hằng ngày, thường xuyên, liên tục theo đạo lý truyền thống của dân tộc.

Ông dẫn chứng hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ, quyết liệt thời gian qua, và khi Ban Chỉ đạo quốc gia phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm" đã tạo ra sự lan tỏa rộng khắp, đáp ứng niềm mong mỏi của nhiều gia đình liệt sĩ.

"Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, đã tạo ra hiệu ứng thiêng liêng và xúc động sâu sắc trong lòng người dân.

Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhân dân, học sinh, sinh viên, những người lao động tự do bán vé số, nhặt ve chai cũng đứng chờ đợi hàng giờ để được tiễn biệt các liệt sĩ về với đất mẹ", ông Hội nói.

Qua đó, ông nhấn mạnh khi một chủ trương đúng, hợp lòng dân sẽ tạo ra động lực, khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông bày tỏ việc tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng và của cả hệ thống chính trị.

"Nếu Quốc hội đưa quy định ngày này vào luật cho người lao động được nghỉ, mỗi cá nhân sẽ có thời gian thực hiện các hoạt động tri ân cùng với dòng họ, gia đình, bạn bè và địa phương", ông nói thêm.

Bổ sung ngày 27-7 hằng năm, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Đề xuất bổ sung ngày 27-7 được nghỉ hưởng nguyên lương - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải - Ảnh: MINH CHÂU

Giải trình sau đó về ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết dự thảo luật thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, theo đó quy định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2026.

Đồng thời tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến các đại biểu Quốc hội, kết luận của cơ quan có thẩm quyền, Bộ trưởng nêu rõ, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu vào Bộ luật Lao động và bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2027.

Việc này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân các tiền nhân có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc.

Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương, gồm 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày 30-4, 1 ngày Quốc tế Lao động 1-5, 2 ngày Quốc khánh và 1 ngày Văn hóa Việt Nam.

Với đề xuất thêm ngày nghỉ 27-7, người lao động sẽ có 13 ngày nghỉ, hưởng nguyên lương.

Đề xuất bổ sung ngày 27-7 được nghỉ hưởng nguyên lương - Ảnh 3.Chính phủ nêu giải pháp gỡ vướng thuế, hỗ trợ hóa đơn điện tử, chặn thổi giá nhà đất

Chính phủ nêu rõ quan điểm tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật, giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh nhưng đồng thời giữ vững kỷ cương, không để chính sách tháo gỡ bị lợi dụng.

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THÀNH CHUNG - TIẾN LONG
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    Chủ đề: ngày Thương binh Liệt sĩ nghỉ lễ Bộ nội vụ Nguyễn Tiến Hải ngày nghỉ 27 - 7

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