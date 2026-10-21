Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo thu hồi hơn 300.000 visa

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, con số trên cho thấy tốc độ thu hồi thị thực Mỹ đã tăng nhanh trong những tuần gần đây.

Bởi vì trước đó, trong bản cập nhật ngày 10-8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết số thị thực bị thu hồi kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1-2025 đã vượt 175.000.

Tổng thống Trump giải thích chiến dịch siết chặt nhập cư và trục xuất người nhập cư của chính quyền ông nhằm tăng cường an ninh trong nước.

Trong thông báo mới nhất trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết chính quyền ông Trump "đã thu hồi thị thực với tốc độ nhanh hơn bất kỳ chính quyền nào trong lịch sử".

Ông Pigott nói chính quyền ông Trump "không khoan nhượng đối với người nước ngoài đang ở Mỹ bằng thị thực nhưng vi phạm pháp luật, thực hiện hành vi gian lận hoặc phá hoại an ninh quốc gia".

Trong số những trường hợp thu hồi thị thực có những người nước ngoài ủng hộ Palestine tham gia biểu tình phản đối các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza; những người nước ngoài bình luận trên mạng xã hội về vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk...

Bên cạnh các nỗ lực trục xuất người nước ngoài tham gia biểu tình, chính quyền ông Trump còn tăng cường kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội của người nhập cư và người xin cấp thị thực.

Các tổ chức bảo vệ quyền con người cho rằng Chính phủ Mỹ đã viện dẫn lý do an ninh quốc gia để nhắm vào những người chỉ trích, đồng thời sử dụng một số vụ gian lận cá biệt làm căn cứ để nhắm mục tiêu trên diện rộng vào các cộng đồng nhập cư, chẳng hạn cộng đồng người Mỹ gốc Somalia tại bang Minnesota.

Dù cam kết ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, chính quyền ông Trump cũng khiến việc nhập cư hợp pháp trở nên khó khăn hơn, chẳng hạn bằng cách áp đặt mức phí cao đối với một số loại thị thực lao động.