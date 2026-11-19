Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Báo CAND

Ngày 19-11, Bộ Công an tổ chức hội nghị tham vấn chính sách dự án Luật An ninh hàng không. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự kiến 4 chính sách lớn trong dự án Luật An ninh hàng không

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, những năm qua, ngành hàng không dân dụng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, mạng lưới đường bay trong nước và quốc tế không ngừng được mở rộng.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, các nguy cơ đe dọa an ninh hàng không ngày càng đa dạng, phức tạp...

Thứ trưởng cho biết thực tiễn thi hành pháp luật về an ninh hàng không thời gian qua đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như chưa phân định trách nhiệm quản lý, trong tổ chức phối hợp xử lý vụ việc và áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Mặt khác, kể từ ngày 1-3-2025, Bộ Công an đã tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không trên toàn quốc.

Đến nay, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thuộc Bộ Công an được tổ chức tại 100% cảng hàng không, được chuẩn hóa, đào tạo bài bản về pháp luật, nghiệp vụ, trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ thực hiện công tác bảo đảm an ninh hàng không.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nêu rõ, từ những vấn đề trên, nhận thấy cần thiết có một đạo luật chuyên ngành quy định về lĩnh vực an ninh hàng không, với mục tiêu nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược an ninh quốc gia, trong đó có lĩnh vực an ninh hàng không...

Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chính sách dự án luật, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về định hướng các chính sách lớn, nội dung cụ thể hóa từng chính sách, thành phần hồ sơ chính sách và những vấn đề liên quan.

Qua đó góp phần xây dựng dự án Luật An ninh hàng không bảo đảm tiến độ, chất lượng, khoa học, hiện đại, toàn diện, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày báo cáo tóm tắt nội dung các chính sách của dự án Luật An ninh hàng không.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cho biết trên cơ sở tổng kết thực tiễn và kết quả rà soát các quan điểm, chủ trương của Đảng, hệ thống pháp luật trong nước, các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế có liên quan, Bộ Công an đã dự kiến 4 chính sách lớn trong dự án Luật An ninh hàng không.

Trong đó, gồm: hoàn thiện khung pháp lý về công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về an ninh hàng không; xây dựng cơ chế, hoạt động bảo đảm an ninh hàng không, nhận diện và xử lý các hành vi đe dọa an ninh hàng không; xây dựng cơ chế kiểm soát chất lượng, tạo thuận lợi hàng không và quản lý rủi ro an ninh hàng không nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với pháp luật quốc tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách về nguồn lực bảo đảm an ninh hàng không, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết xây dựng Luật An ninh hàng không.

Bên cạnh đó thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện các nhóm chính sách trọng tâm của dự án luật, đưa ra các nội dung cần bổ sung trong hồ sơ chính sách dự thảo Luật An ninh hàng không. Cùng với đó lưu ý về việc đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của Luật An ninh hàng không với các Luật khác.

Cần thiết xây dựng, ban hành Luật An ninh hàng không

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, khoa học của các đại biểu.

Đồng thời khẳng định, sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật An ninh hàng không. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng về công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành về an ninh hàng không.

Hoạt động bảo đảm an ninh hàng không, nhận diện, xử lý đối với các hành vi đe dọa an ninh hàng không, kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro an ninh hàng không, cơ chế, chính sách về nguồn lực bảo đảm an ninh hàng không…

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, 4 nhóm chính sách của dự án Luật cơ bản đã bao quát những vấn đề lớn, cấp thiết đặt ra từ thực tiễn.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng giao Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cùng các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến đóng góp.

Đồng thời rà soát lại toàn bộ hồ sơ chính sách theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đề xuất những vấn đề thực sự cần thiết, có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chính sách bảo đảm chất lượng trình lãnh đạo Bộ gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành và cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình hoàn thiện hồ sơ chính sách, tham gia ý kiến bằng văn bản đầy đủ và trách nhiệm đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.

Tăng cường rà soát các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là các văn bản pháp luật chuyên ngành để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.