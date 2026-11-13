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BIDV được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam

tác giả
MINH THÀNH
MINH THÀNH
MINH THÀNH

Với giá trị thương hiệu đạt 2,246 tỉ USD, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) xếp thứ 4 trong danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu ngân hàng hàng đầu đất nước.

BIDV được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Tổng Giám đốc BIDV Nguyễn Thiên Hoàng đại diện ngân hàng nhận giải thưởng - Ảnh: BIDV

Giá trị thương hiệu khẳng định vị thế BIDV trên thị trường

Lễ vinh danh được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Thương hiệu 2026 do Forbes Việt Nam tổ chức tại TP.HCM ngày 12-11-2026. 

Với chủ đề "Bản sắc hay Quy mô" (More or Core), các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia tham dự Hội nghị đã cùng trao đổi về định vị thương hiệu trong kỷ nguyên AI, xây dựng sự khác biệt, củng cố niềm tin và chuyển giá trị thương hiệu thành động lực tăng trưởng dài hạn.

Danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 do Forbes Việt Nam công bố đã ghi nhận các doanh nghiệp thuộc 17 nhóm ngành, được đánh giá trên cơ sở quy mô, sức mạnh thương hiệu, vị thế cạnh tranh và giá trị kinh tế. Theo phương pháp của Forbes Việt Nam, giá trị thương hiệu được tính toán từ phần lợi nhuận có thể quy cho tài sản vô hình, kết hợp mức đóng góp của thương hiệu và đặc điểm của từng ngành.

Vị trí thứ 4 trong danh sách là sự ghi nhận đối với giá trị kinh tế của thương hiệu BIDV và vị thế cạnh tranh của ngân hàng. Kết quả này tiếp nối việc BIDV có năm thứ 5 liên tiếp góp mặt trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam công bố năm 2025.

Lấy khách hàng làm trung tâm trong phát triển thương hiệu

BIDV chú trọng cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới trải nghiệm giao dịch thuận tiện cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. 

Cùng với đó, ngân hàng thúc đẩy tài chính toàn diện, mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính, gắn hoạt động kinh doanh với nhu cầu của khách hàng và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong lĩnh vực ngân hàng, giá trị thương hiệu được bồi đắp qua chất lượng phục vụ và khả năng đồng hành cùng khách hàng. Gắn phát triển thương hiệu với nâng cao chất lượng hoạt động là định hướng để BIDV duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng, đối tác và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Phát triển bền vững gắn với trách nhiệm cộng đồng

BIDV đang triển khai Chiến lược phát triển bền vững và thực hành ESG giai đoạn 2026 - 2030, tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động ngân hàng. 

Theo thông tin công bố tháng 10-2026, dư nợ tín dụng xanh của BIDV đạt gần 87.600 tỉ đồng, doanh số phát hành trái phiếu ESG lũy kế đạt 10.250 tỉ đồng và tiền gửi xanh đạt 20.300 tỉ đồng.

Việc được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 tạo động lực để BIDV tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng. Ngân hàng kiên định với định hướng LỚN - MẠNH - XANH, gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

BIDV được vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam - Ảnh 2.BIDV giới thiệu giải pháp số toàn diện tại sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2026

Tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, BIDV giới thiệu hai giải pháp số nổi bật là BIDV Home và MyShop Pro. Hai giải pháp thể hiện rõ định hướng tiên phong trong đổi mới công nghệ.

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    Chủ đề: vinh danh BIDV Thương hiệu TOP 50 thương hiệu dẫn đầu

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