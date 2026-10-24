BIDV SmartBanking tiên phong có giao diện riêng cho iPhone Duo

BIDV SmartBanking tiên phong thiết kế giao diện riêng cho iPhone Duo - Ảnh: BIDV

Không chỉ tương thích, BIDV thiết kế riêng trải nghiệm trên iPhone Duo

Sự xuất hiện của iPhone Duo với thiết kế màn hình gập mở ra những khả năng mới về hiển thị, tương tác và sử dụng ứng dụng. Thiết kế này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với các ứng dụng di động, từ cách bố trí giao diện đến khả năng thích ứng với không gian hiển thị.

Đón đầu xu hướng này, BIDV cho biết đã phát triển giao diện SmartBanking chuyên biệt dành cho iPhone Duo, tận dụng đặc trưng của màn hình gập để mang đến trải nghiệm ngân hàng số trực quan, linh hoạt và liền mạch.

Điểm khác biệt không đơn thuần nằm ở việc ứng dụng có thể hoạt động trên thiết bị mới như nhiều ứng dụng ngân hàng khác trên thị trường. Giao diện của BIDV SmartBanking được tùy chỉnh để phù hợp với không gian hiển thị và phương thức tương tác đặc trưng, đồng thời duy trì sự quen thuộc, thuận tiện trong quá trình sử dụng.



Giao diện mới đã chính thức có mặt trên App Store, giúp khách hàng sở hữu iPhone Duo có thể tiếp cận các tiện ích quen thuộc của BIDV SmartBanking trong một không gian trải nghiệm đầy sáng tạo, được thiết kế phù hợp với điện thoại màn hình gập.

Động thái này cho thấy định hướng của BIDV trong việc chủ động cập nhật công nghệ, không chỉ thích ứng với các thiết bị mới mà còn phát triển trải nghiệm phù hợp với cách khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Từ giao dịch hằng ngày đến hệ sinh thái tài chính số

Theo đại diện BIDV, việc điều chỉnh giao diện cho iPhone Duo tiếp tục nối dài hành trình phát triển BIDV SmartBanking theo định hướng "Ngân hàng số của tương lai", tích hợp các nhu cầu tài chính và tiện ích đời sống trên cùng một ứng dụng.

Bên cạnh những giao dịch thiết yếu như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn hay quét mã QR, BIDV SmartBanking còn hỗ trợ khách hàng trong quản lý tài chính cá nhân, tiết kiệm, đầu tư, sử dụng thẻ và tiếp cận các giải pháp vay vốn trực tuyến.

Từ thanh toán chi tiêu hằng ngày đến chủ động tích lũy cho tương lai, khách hàng có thể thực hiện nhiều nhu cầu trên cùng một nền tảng. Tính năng Đầu tư tự động hỗ trợ khai thác dòng tiền nhàn rỗi; các sản phẩm tiết kiệm và đầu tư mở ra thêm lựa chọn tài chính. Trong khi đó, các giải pháp thẻ và vay trực tuyến giúp khách hàng thuận tiện tiếp cận dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Ngoài dịch vụ ngân hàng, BIDV SmartBanking còn tích hợp hệ sinh thái tiện ích phong phú như mua sắm, đặt vé máy bay, vé tàu xe, đặt phòng khách sạn, gọi taxi, giải trí và nhiều dịch vụ thiết yếu khác.

Đáng chú ý, BIDV SmartBanking ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm, phân tích nhu cầu và gợi ý giải pháp phù hợp. Trợ lý AI và chatbot hỗ trợ 24/7 góp phần giúp khách hàng tìm kiếm thông tin, tiếp cận tiện ích thuận tiện hơn.

Cùng với đó, các giải pháp xác thực sinh trắc học, Smart OTP và cảnh báo giao dịch nghi ngờ tiếp tục được chú trọng, hướng tới trải nghiệm ngân hàng số an toàn, tin cậy.

Trên iPhone Duo, hệ sinh thái dịch vụ này được tích hợp trong giao diện thiết kế riêng cho thiết bị. Theo định hướng của BIDV, việc phát triển sản phẩm trên nhiều nền tảng không chỉ nhằm duy trì chất lượng dịch vụ nhất quán mà còn khai thác đặc điểm của từng loại thiết bị để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Đón đầu công nghệ, nâng tầm năng lực ngân hàng số

Theo BIDV, việc phát triển giao diện riêng cho iPhone Duo nằm trong chiến lược chuyển đổi số dài hạn của ngân hàng, lấy khách hàng làm trung tâm và coi đổi mới công nghệ là động lực nâng cao chất lượng dịch vụ.

Những năm qua, BIDV SmartBanking không ngừng mở rộng khả năng giao dịch trên nhiều nền tảng, từ điện thoại thông minh, máy tính đến đồng hồ thông minh và các phương thức tương tác số khác.

Tháng 9-2025, BIDV SmartBanking được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là ứng dụng ngân hàng số hỗ trợ giao dịch tài chính trên nhiều loại thiết bị nhất.

Trên nền tảng đó, việc nghiên cứu và tùy chỉnh giao diện cho điện thoại màn hình gập thể hiện nỗ lực phát triển sản phẩm theo hướng thích ứng với những thay đổi của công nghệ và nhu cầu sử dụng thực tế.

Thời gian tới, BIDV định hướng phát triển SmartBanking thành nền tảng tài chính số thông minh, có khả năng cá nhân hóa và dễ tiếp cận hơn. Đồng thời, ngân hàng cũng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, ứng dụng công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Việc phát triển giao diện riêng cho iPhone Duo tiếp tục thể hiện định hướng đổi mới công nghệ của BIDV, hướng tới trải nghiệm ngân hàng số phù hợp với nhiều loại thiết bị.