Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị tân Chủ tịch TP.HCM Lê Quốc Phong xử lý ngay những việc tồn đọng

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 12-11, tại kỳ họp thứ 7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại kỳ họp sau khi HĐND TP.HCM kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP chúc mừng ông Lê Quốc Phong được tín nhiệm bầu giữ trọng trách mới với số phiếu tuyệt đối của các đại biểu có mặt.

Ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết và đóng góp của nguyên Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được

Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh TP.HCM đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn, với không gian phát triển rộng hơn, quy mô quản lý lớn hơn và nhiều cơ chế mới đang được triển khai. Vì vậy, sau khi kiện toàn nhân sự, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm công việc được tiếp nối, bộ máy vận hành thông suốt.

Đối với ông Nguyễn Văn Được, người vừa kết thúc thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM, Bí thư Thành ủy ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết và đóng góp của cá nhân ông cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố trong giai đoạn có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và không gian phát triển.

Bí thư Thành ủy TP.HCM mong muốn ông Nguyễn Văn Được tiếp tục phát huy kinh nghiệm trên cương vị Phó bí thư Thường trực Thành ủy, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Bí thư Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng ông Lê Quốc Phong (bìa phải) và ông Nguyễn Văn Được (bìa trái) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đối với tân Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong, Bí thư Thành ủy đánh giá ông đã kinh qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương, tích lũy nhiều kinh nghiệm phong phú.

Trong thời gian đảm nhiệm vị trí Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Phong đã thể hiện sự nhạy bén, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với khối lượng công việc lớn, có những việc mới, chưa có tiền lệ, ông đã có những cách làm mới, hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mong muốn ông Lê Quốc Phong tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy, tập trung nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trên cương vị mới.

Thúc đẩy các dự án hạ tầng lớn, xử lý những vấn đề tồn đọng

Thường trực Thành ủy TP.HCM chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được đảm nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh TP phải tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể, triển khai Luật Phát triển đô thị với các cơ chế mới, thúc đẩy các dự án hạ tầng lớn.

Cùng với đó là giải quyết các vấn đề giao thông, chỉnh trang đô thị, môi trường; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Trung tâm Tài chính quốc tế và các động lực tăng trưởng mới để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Trên cương vị Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Lê Quốc Phong cần nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể UBND thành phố xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, điều phối hiệu quả bộ máy, tập trung xử lý những vấn đề khó, tồn đọng; dám quyết định trong khuôn khổ pháp luật, vì lợi ích chung.

"Kết quả phải được thể hiện qua sự chuyển biến mà người dân và doanh nghiệp cảm nhận được", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Trần Lưu Quang cũng đề nghị tập thể UBND TP, các sở, ngành và địa phương giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm với người đứng đầu. Mỗi đồng chí phải làm đầy đủ phần việc được giao; người đứng đầu phải giữ kỷ luật, xác định rõ trách nhiệm và thúc đẩy cả bộ máy làm việc hiệu quả.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy yêu cầu ngay sau khi kiện toàn nhân sự, các nhiệm vụ phải tiếp tục được triển khai, không để quá trình chuyển giao làm chậm công việc.

"Dự án đang thực hiện phải được thúc đẩy. Vấn đề đã có chủ trương phải được xử lý. Những việc người dân, doanh nghiệp đang chờ không được chậm trễ hơn nữa", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Kết thúc phát biểu, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ tin tưởng ông Lê Quốc Phong cùng tập thể UBND TP sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tín nhiệm của HĐND thành phố và kỳ vọng của cử tri, nhân dân thành phố.

Ông chúc ông Lê Quốc Phong trên cương vị tân Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Văn Được trên cương vị mới là Phó bí thư Thường trực Thành ủy hoàn thành tốt trọng trách được giao.