Đừng nhìn cách ăn mặc mà đánh giá khách hàng - Ảnh minh họa: AI

Câu chuyện một vị khách mang dép tổ ong, mặc áo khoác cũ bị nhân viên nhà hàng nhận xét qua vẻ ngoài thu hút nhiều bạn đọc bàn luận.

Bên cạnh ý kiến về thái độ phục vụ khách hàng, không ít người đặt câu hỏi liệu có cần hào phóng để chứng minh khả năng tài chính của mình.

"Đừng vội coi thường mấy ông uống cà phê vỉa hè, coi chừng đại gia đó"

Không đồng tình với việc đánh giá người khác qua trang phục, bạn đọc Phuc Hau viết: "Làm nghề dịch vụ mà vội vàng đánh giá khách qua đôi dép tổ ong với chiếc áo khoác bạc màu là dở rồi, bao nhiêu đại gia ngoài đời ăn mặc giản dị còn hơn vậy nữa".

Cùng quan điểm, bạn đọc Mai Mai đặt câu hỏi: "Dép tổ ong với áo khoác cũ thì sao nhỉ? Đâu phải cứ ăn mặc sang trọng mới có tiền vào nhà hàng".

Bạn đọc Duc nhận xét: "Người ta vào quán ăn chứ có phải đi thi thời trang đâu mà phải ăn mặc cho thật đẹp". Ý kiến này cũng đặt ra vấn đề rằng trang phục không nên trở thành thước đo khả năng chi trả của khách hàng, bởi điều quan trọng vẫn là cách phục vụ và thái độ tôn trọng khách.

Lấy ví dụ từ cuộc sống thường ngày, bạn đọc ledu****@gmail.com chia sẻ: "Ở miền Tây Nam Bộ, mấy ông mặc tà lỏn, ngồi uống cà phê vỉa hè... đừng vội coi thường họ, đại gia cả đó!".

Đồng tình với quan điểm không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài, bạn đọc TH nhắc lại câu nói "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong".

Theo bạn đọc này, nơi mình sinh sống không thiếu những người có điều kiện kinh tế nhưng vẫn đi xe cũ, mang dép lê và ăn mặc giản dị.

Bị đánh giá bề ngoài, có cần hào phóng boa tiền?

Không đồng tình với cách xử lý của tác giả, bạn đọc Hoàng Minh Hạc thắc mắc: "Sao phải vào ủng hộ và tip cho nhân viên nhà hàng coi thường người khác".

Tương tự, bạn đọc Trương Kiệt cho rằng nếu đã cảm thấy bị xem thường thì không nên tiếp tục sử dụng dịch vụ của nhà hàng, càng không cần để lại tiền boa.

Đưa ra cách ứng xử khác, bạn đọc tên Dân chia sẻ: "Nếu là tôi, tôi sẽ kêu thêm cái gì đó ăn cho đã để họ biết mình không hề thiếu tiền mà không bo đồng nào". Theo bạn đọc này, việc để lại tiền boa chưa chắc khiến nhân viên thay đổi cách nhìn, thậm chí có thể bị hiểu là hành động vì sĩ diện.

"Lòng tự trọng bị tổn thương nên bo 50.000 đồng để chữa lành?", bạn đọc dohaubinh....gmail.com đặt câu hỏi.

Cũng không đồng tình với việc boa tiền, bạn đọc thie****@gmail.com thắc mắc vì sao tác giả lại để thêm 50.000 đồng khi đã cảm thấy bị đánh giá qua vẻ ngoài. Nếu có lựa chọn khác, bạn đọc sẽ không vào nhà hàng đó dùng bữa.