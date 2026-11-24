Đi du lịch thong thả để có thêm thời gian trò chuyện và tìm hiểu văn hóa địa phương - Ảnh: PHƯƠNG PHƯƠNG

Trước mỗi chuyến du lịch, tôi thường dành hàng giờ đọc đánh giá các điểm tham quan, điểm dừng chân, các quán ăn, khách sạn... Tôi xếp lịch từng buổi, tính đường đi cho tiện để tiết kiệm thời gian. Ngày nghỉ có hạn mà tiền vé, tiền phòng đã bỏ ra nên muốn đi được nhiều nơi cho bõ công. Với lại, có khi không có cơ hội đến lần thứ 2 nên phải đi cho hết.

Nhưng chuyến đi ít khi theo đúng kế hoạch định trước. Quán ăn nổi tiếng phải xếp hàng chờ, đường đi lâu hơn dự tính. Chậm ở chỗ này lại phải bớt thời gian ở chỗ khác. Một bữa ăn kéo dài cũng khiến cả buổi còn lại cập rập.

Có lần cả nhóm ghé quán nước, không khí quán dễ chịu nên ai cũng muốn ngồi trò chuyện thêm.

Riêng tôi cứ giục đi vì còn hai nơi trong hành trình chưa ghé. Một người bạn nói: “Đi chơi mà cứ như chạy show”.

Ngẫm lại mới thấy bạn nói đúng. Đang ở nơi này đã lo đến nơi tiếp theo. Qua đoạn đường đẹp cũng chỉ kịp chụp vài tấm ảnh rồi vội lên xe. Mải đi cho đủ lịch, tôi bỏ qua niềm vui được ngồi thư thả cùng bạn bè.

Lúc đi làm, chúng tôi phải hoàn thành từng đầu việc theo giờ giấc có khi chính xác đến từng phút, đến khi đi du lịch vẫn giữ nguyên nếp ấy. Trên đường gặp điều thú vị cũng ngại dừng lại vì sợ trễ. Tôi càng cố thu xếp cho chuyến đi trọn vẹn càng ít có thời gian tận hưởng.

Chuyến đi Tây Nguyên vừa rồi, tôi thử thay đổi. Tôi chỉ tìm hiểu trước đường đi và chỗ ở, chỗ ăn cho từng chặng nhưng chỗ chơi thì chỉ chọn vài nơi muốn ghé. Những buổi còn trống để dành cho những "ý tưởng" phát sinh và cảm hứng bất chợt của cả nhóm tùy thời tiết và sức khỏe.

Ban đầu tôi vẫn hơi sốt ruột khi chưa biết tiếp theo sẽ đi đâu, rồi mải dạo dưới tán cây, trò chuyện và chụp ảnh cùng các cô gái Jrai, Ba Na, Ê Đê trong trang phục truyền thống, tôi cũng quên nhìn giờ. Cuộc gặp không tính trước lại trở thành kỷ niệm vui.

Sau chuyến đi, tôi cũng bớt đặt nặng chuyện lịch trình khi đi du lịch, không nhất thiết phải ăn đúng quán ngon hay đi đủ các điểm nổi tiếng.

Giờ tôi vẫn chuẩn bị cho mỗi chuyến đi nhưng không xếp kín từng buổi. Chỗ nào thích thì nán lại, chuyện đang vui thì ngồi thêm. Sau những ngày làm việc bận rộn, được đi chơi thong thả đã là niềm vui.