Nhiều khâu bên trong các phòng gần như đã hoàn thiện - Ảnh: THANH HUYỀN

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau (thuộc phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau) khởi công ngày 19-4-2025 trên diện tích hơn 12ha, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng. Theo thiết kế, công trình gồm khối nhà chính cao 9 tầng với diện tích sàn hơn 108.771m2, được trang bị các hệ thống kỹ thuật hiện đại phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Tại gói thầu số 27 (xây dựng khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc, cấp thoát nước), không khí thi công diễn ra khẩn trương với hơn 800 công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm máy móc, thiết bị hoạt động liên tục.

Đây là một trong những gói thầu quan trọng nhất dự án, có giá dự toán hơn 822 tỉ đồng (chiếm hơn 25% tổng kinh phí xây dựng), do liên danh Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 đảm nhận.

Bên ngoài bệnh viện đang được hoàn thiện những công đoạn cuối - Ảnh: THANH HUYỀN

Ông Phùng Trung Hải - Chỉ huy trưởng công trình gói thầu số 27, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - cho biết gói thầu có quy mô hơn 97.000m2 xây dựng, triển khai từ tháng 7-2025.

Đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu và xây thô, đạt giá trị khối lượng trên 70%. Trong khoảng 30% giá trị còn lại, phần lắp đặt thiết bị chiếm hơn 20% và phần xây lắp chỉ còn dưới 10%.

"Toàn bộ vật tư, thiết bị phục vụ công tác lắp dựng đã được tập kết đầy đủ tại công trường. Chúng tôi tổ chức tăng ca, tăng kíp thi công liên tục xuyên buổi trưa và buổi tối. Với nguồn lực hiện có, liên danh nhà thầu cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ yêu cầu", ông Hải nói.

Đơn vị giám sát và nhà thầu luôn theo sát công nhân để đảm bảo công trình được thi công đúng theo thiết kế - Ảnh: THANH HUYỀN

Cùng trên công trường, ông Nguyễn Hoài Nam - Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 - cho hay đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường nhân công làm xuyên trưa và tăng ca đêm để bù đắp khoảng thời gian bị chậm trước đó do khó khăn, khan hiếm nguồn vật tư, vật liệu.

Nhà thầu cũng chủ động phối hợp với chủ đầu tư tìm kiếm, mở rộng nguồn cung ứng nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ hợp đồng đến hết ngày 31-12.

Do đã hoàn thiện bộ khung nên công nhân có thể thi công ban đêm mặc dù những ngày qua tỉnh Cà Mau có nhiều cơn mưa - Ảnh: THANH HUYỀN

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau 1.200 giường bệnh là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Công trình có ý nghĩa rất lớn trong việc khám chữa bệnh, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cũng là niềm mong chờ của người dân Cà Mau.

Các công nhân tranh thủ ăn vội tại công trường để tiếp tục công việc - Ảnh: THANH HUYỀN

Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm y tế hiện đại của khu vực, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, giảm tải cho tuyến trên, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.