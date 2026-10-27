Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bể trầm tích Cửu Long, Nam Công Sơn, Sông Hồng có tiềm năng lưu trữ hàng chục tỉ tấn CO₂

tác giả
NGỌC AN
NGỌC AN
NGỌC AN

Việt Nam có tiềm năng lưu trữ CO₂ tại ba bể trầm tích chính gồm Cửu Long, Nam Côn Sơn và Sông Hồng.

Bể trầm tích Cửu Long, Nam Công Sơn, Sông Hồng có tiềm năng lưu trữ CO₂ - Ảnh 1.

TS Nguyễn Hữu Lương, chuyên gia cao cấp Viện Dầu khí (VPI) - Ảnh: BTC

Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ CO₂ (CCUS): Giải pháp thúc đẩy Net Zero tại Việt Nam”, do báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) tổ chức ngày 27-10.

Đánh giá tiềm năng lưu trữ carbon tại 34 mỏ dầu khí

TS Nguyễn Hữu Lương, chuyên gia cao cấp Viện Dầu khí (VPI), cho biết Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã đánh giá sơ bộ tiềm năng lưu trữ CO₂ tại 34 mỏ dầu khí ngoài khơi. 

Cùng đó đã xác định Việt Nam có tiềm năng lưu trữ CO₂ tại ba bể trầm tích chính: Cửu Long, Nam Côn Sơn và Sông Hồng. Năm 2011, Việt Nam đã bơm ép CO₂ thành công tại mỏ Rạng Đông.

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Dầu khí năm 2026, trong đó bổ sung quy định liên quan đến công nghệ thu giữ, vận chuyển và lưu trữ khí CO₂ (CCUS), tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động này. 

Còn TS Nguyễn Thanh Tùng, Phó viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam kiêm Phó hiệu trưởng Trường đại học Dầu khí, chỉ ra Việt Nam có một số lợi thế để phát triển công nghệ CCUS. Trong đó nổi bật là tiềm năng lưu trữ CO2, cơ sở hạ tầng, kinh nghiệm của ngành dầu khí và nền tảng dữ liệu sẵn có.

Theo ông Tùng, các bể trầm tích của Việt Nam được đánh giá có khả năng lưu trữ lên tới hàng chục tỉ tấn CO2. Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, đánh giá và triển khai các hoạt động CCUS trong thời gian tới.

Dù vậy, có những thách thức đặt ra cho phát triển lĩnh vực tiềm năng này. Ông Lê Văn Nghi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc QIS Global, tính toán một dự án thu giữ carbon tại nhà máy nhiệt điện công suất khoảng 600 MW có thể cần vốn đầu tư lên tới 30 triệu USD.

Vì vậy để giải bài toán vốn, ông Nghi đề xuất xem xét triển khai theo module, với công suất thu giữ khoảng 10.000-20.000 tấn CO2 mỗi năm, đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng. 

Điểm đáng lưu ý là các ngành nhiệt điện, xi măng, thép, hóa chất và phân bón có thể nghiên cứu ứng dụng công nghệ này, nhưng cần lựa chọn giải pháp phù hợp với đặc điểm từng doanh nghiệp.

Cũng bởi việc thu giữ CO2 tại nhà máy mới chỉ là một phần của chuỗi công nghệ. Khí sau thu giữ còn cần được vận chuyển đến nơi sử dụng hoặc lưu trữ, đòi hỏi đầu tư đồng bộ vào đường ống, thiết bị nén, giếng bơm ép và hệ thống giám sát. 

Hiệu quả kinh tế vì vậy phụ thuộc vào công nghệ thu giữ, khoảng cách vận chuyển, quy mô dự án và chi phí lưu trữ.

Bể trầm tích Cửu Long, Nam Công Sơn, Sông Hồng có tiềm năng lưu trữ CO₂ - Ảnh 2.

Ông Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - Ảnh: BTC

Hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế tài chính phù hợp

Ông Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng Việt Nam có nền tảng chính trị và bước đầu có cơ sở pháp lý để phát triển công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon.

Dù vậy để khai thác và tận dụng hiệu quả nguồn lực này, ông Thi cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế tài chính phù hợp, đánh giá đầy đủ tiềm năng địa chất và tăng cường hợp tác quốc tế.

"Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và giới khoa học sẽ là điều kiện quan trọng để sớm triển khai các dự án CCUS đầu tiên, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050" - ông Thi nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên cũng đề nghị nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý, đánh giá tiềm năng công nghệ và huy động nguồn lực phát triển CCUS, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Với công nghệ CCUS liên quan đến nhiều lĩnh vực, ông Yên yêu cầu phải rà soát, hoàn thiện các quy định theo hướng đồng bộ, làm rõ trách nhiệm của bộ, ngành cùng các bên tham gia trong từng công đoạn.

TS Lương kiến nghị sớm ban hành hướng dẫn về quyền lưu trữ, trách nhiệm dài hạn và công tác đo lường, báo cáo, thẩm định carbon. Giai đoạn 2027-2030 cần thực hiện thí điểm đánh giá chi tiết dung lượng lưu trữ tại từng mỏ, từng bể, hướng tới phát triển các trung tâm lưu trữ CO₂ (hub).

Việc này nhằm thực hiện lộ trình là từ năm 2028, Việt Nam sẽ vận hành chính thức sàn giao dịch tín chỉ carbon. Giai đoạn 2031-2050 sẽ tăng tốc để đạt mục tiêu Net Zero.

Đến năm 2050, Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng 0, chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng tái tạo, công nghệ thu giữ carbon (CCUS) và nền kinh tế tuần hoàn bền vững.

Bể trầm tích Cửu Long, Nam Công Sơn, Sông Hồng có tiềm năng lưu trữ hàng chục tỉ tấn CO₂ - Ảnh 4.Đề xuất tăng cường phân cấp, giao quyền cho Petrovietnam trong hoạt động dầu khí

Ngày 3-8, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã trình bày tờ trình về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: dầu khí carbon thu giữ carbon bể trầm tích mỏ dầu khí

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất