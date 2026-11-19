Xe ben rẽ phải va chạm với xe đạp điện khiến hai chị em tử vong - Ảnh cắt từ clip

Ngày 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Xuân Sơn (27 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h11 ngày 15-11, Sơn điều khiển xe ben chạy trên đường Thủ Khoa Huân, hướng từ chợ Búng đi ngã tư Hòa Lân.

Khi đến giao lộ đường Thủ Khoa Huân - đường 22 Tháng 12 (phường Thuận An, TP.HCM), tài xế này chuyển hướng rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe đạp điện chạy cùng chiều.

Thời điểm này, xe đạp điện do Đ.T.M.T. (15 tuổi, ngụ phường Thuận Giao) điều khiển, chở theo chị gái là Đ.T.M.D. (17 tuổi). Cú va chạm khiến hai chị em ngã xuống đường, bị xe ben cán qua.

D. tử vong tại hiện trường, còn T. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau tai nạn, Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, kiểm tra phương tiện, đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh để phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn là do Sơn điều khiển xe ben chuyển hướng nhưng không bảo đảm an toàn.

Công an TP.HCM khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là tài xế xe tải trọng lớn, phải giảm tốc độ, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng, chú ý các điểm mù và nhường đường cho phương tiện đang lưu thông cùng chiều.

Các doanh nghiệp vận tải, chủ xe cũng cần tăng cường quản lý, kiểm tra và nhắc nhở tài xế chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông.