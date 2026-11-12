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Xe ben chạy qua cổng trường giờ tan học ở phường Nam Nha Trang, chính quyền vào cuộc

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Phụ huynh ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) lo ngại con em không an toàn khi xe ben chở vật liệu xây dựng chạy trước cổng trường hàng ngày.


Xe ben chở vật liệu xây dựng chạy trước trường học, phụ huynh lo an toàn của con - Ảnh 1.

Xe ben chở vật liệu xây dựng chạy lúc trường học vừa tan lớp - Ảnh phụ huynh cung cấp.

Nhiều phụ huynh có con em đang theo học ở Trường tiểu học Nam Nha Trang (tên gọi cũ là Trường tiểu học Phước Hải 3) lo lắng cho an toàn của con em khi xe ben chở vật liệu xây dựng chạy ngang qua bất kể thời gian.

Lo lắng vì xe ben chạy vào khung giờ học sinh tan trường

Chị Ngô Huyền Châu (trú phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết có con đang theo học tại Trường tiểu học Nam Nha Trang. Gần đây, liên tục xuất hiện xe ben chở vật liệu xây dựng chạy trên đường Thích Quảng Đức, đoạn trước cổng trường, gây bất an nhiều phụ huynh.

"Xe ben chạy giấc 16h15, là giờ tan học, dù có chạy chậm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Chưa kể tài xế bóp còi inh ỏi khiến các con giật mình. Tôi đã có ý kiến lên các cấp, kiến nghị quy định giờ xe ben chạy né lúc tan trường để đảm bảo an toàn cho các con" - chị Châu bày tỏ.

Trên trục đường Thích Quảng Đức, ngoài Trường tiểu học Nam Nha Trang còn có Trường mầm non Họa Mi Nha Trang.

Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang - cho biết đã chỉ đạo Công an phường tuần tra, kiểm soát, trong đó chú trọng vào các tuyến đường có trường học. Điều này nhằm đảm bảo an toàn giao thông và an toàn cho học sinh trên địa bàn.

Chính quyền lên phương án giải quyết 

Theo ông Minh, trước mắt sẽ tổ chức cho các xe chở vật liệu làm dự án trụ sở làm việc Công an tỉnh Khánh Hòa đi theo lộ trình tỉnh lộ 2 - đường An Định - quốc lộ 27C - đường Võ Nguyên Giáp - đường Tố Hữu - đường Thích Quảng Đức - đường Phong Châu.

Đồng thời, phải lưu thông đúng tuyến, đúng thời gian theo quy định của hệ thống biển báo cấm giờ trên các tuyến đường.

Công an phường Nam Nha Trang cũng đã kiến nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho điều chỉnh thời gian cấm ô tô tải có trọng tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông trên đường Thích Quảng Đức từ 16h -19h. 

Khung giờ đề xuất này sớm hơn 30 phút so với thời gian cấm hiện nay.

Xe ben chở vật liệu xây dựng chạy trước trường học, phụ huynh lo an toàn của con - Ảnh 2.

Hình ảnh học sinh đừng chờ khi xe ben chạy qua - Ảnh phụ huynh cung cấp

Liên quan phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết khi nhận thông tin, đơn vị đã cho tiến hành xác minh, mời chủ các xe có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến làm việc.

Qua kiểm tra, làm việc, Phòng ghi nhận các xe tải được phản ánh không chở hàng hóa và không lưu thông trong thời gian cấm.

Phòng Cảnh sát giao thông đã đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, các doanh nghiệp cần xây dựng phương án vận chuyển hàng hóa phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp với UBND phường Nam Nha Trang và Sở Xây dựng nghiên cứu, bố trí hệ thống biển báo giao thông phù hợp.

Xe ben chạy trước trường lúc tan học, phụ huynh lo an toàn của con - Ảnh 3.Nha Trang lập đội bắt chó thả rông, không rọ mõm

UBND phường Nha Trang sẽ thành lập đội bắt chó thả rông, không rọ mõm, triển khai tại các tuyến phố và khu vực bờ biển trên địa bàn.

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XUÂN HOÁT
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    Chủ đề: Khánh Hòa xe ben Xe chở vật liệu Nha Trang hung thần đường phố

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