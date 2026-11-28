Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Lưu Thanh Trung - Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ngày 28-11, theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Thanh Trung (40 tuổi, ngụ khu vực 5, phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào chiều 21-10, sau khi nhậu, Trung cùng vợ đến Trường mầm non Ngã Bảy đón con. Tại đây, giáo viên phụ trách nhắc Trung đóng học phí cho con vì đã quá hạn.

Sau khi về nhà, Trung nhắn tin xúc phạm, đe dọa đánh giáo viên này.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Trung mang theo dao quay lại trường, la hét rồi xông vào phòng họp, xúc phạm và đe dọa tính mạng giáo viên phụ trách, hiệu trưởng cùng những người có mặt.

Chưa dừng lại, Trung tiếp tục ra sân trường lớn tiếng xúc phạm các giáo viên, khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ tập trung trước cổng trường. Nhận tin báo, Công an phường Ngã Bảy nhanh chóng đến hiện trường và mời Trung về làm việc.

Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận hành vi sai trái, khai do say xỉn và nghe con kể bị cô giáo đánh nên muốn gây chuyện, dù không có căn cứ.