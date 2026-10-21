Khởi tố nam sinh lớp 12 đấm cô giáo trên bục giảng

Hình ảnh nam sinh đấm cô giáo ngay trên bục giảng - Ảnh chụp màn hình

Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với L.H.V. (17 tuổi, nam sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 19-10, do không hoàn thành bài tập về nhà, nam sinh L.H.V. cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp.

Nam sinh L.H.V. sau đó bực tức dùng tay đánh cô giáo, gây thương tích gãy xương cánh mũi phải.

Ngay trong ngày 19-10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam sinh L.H.V..

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông tin về vụ việc học sinh có hành vi bạo lực đối với giáo viên tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội).

Theo thông tin từ sở, báo cáo ban đầu của nhà trường cho biết sáng 19-10, trong giờ sửa bài kiểm tra, một nam học sinh lớp 12 đã có hành vi bạo lực đối với giáo viên chủ nhiệm.

Nhà trường đã kịp thời can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an giải quyết vụ việc.

"Hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định; giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế", trích báo cáo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sau khi xảy ra vụ việc, ban giám hiệu nhà trường đã trực tiếp thăm hỏi, động viên giáo viên. Đồng thời, tổ chức họp hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học.

Nhà trường cũng đã cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an. Gia đình học sinh đã phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh.