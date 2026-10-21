Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Khởi tố nam sinh lớp 12 đấm cô giáo trên bục giảng

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Theo điều tra ban đầu, do không hoàn thành bài tập về nhà, nam sinh L.H.V. cùng một số học sinh khác bị cô giáo phạt đứng góc lớp. Bực tức, V. đã đấm cô giáo.

Khởi tố nam sinh lớp 12 đấm cô giáo trên bục giảng - Ảnh 2.

Hình ảnh nam sinh đấm cô giáo ngay trên bục giảng - Ảnh chụp màn hình

Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với L.H.V. (17 tuổi, nam sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 19-10, do không hoàn thành bài tập về nhà, nam sinh L.H.V. cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp.

Nam sinh L.H.V. sau đó bực tức dùng tay đánh cô giáo, gây thương tích gãy xương cánh mũi phải.

Ngay trong ngày 19-10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nam sinh L.H.V..

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông tin về vụ việc học sinh có hành vi bạo lực đối với giáo viên tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội).

Theo thông tin từ sở, báo cáo ban đầu của nhà trường cho biết sáng 19-10, trong giờ sửa bài kiểm tra, một nam học sinh lớp 12 đã có hành vi bạo lực đối với giáo viên chủ nhiệm.

Nhà trường đã kịp thời can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an giải quyết vụ việc.

"Hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định; giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế", trích báo cáo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sau khi xảy ra vụ việc, ban giám hiệu nhà trường đã trực tiếp thăm hỏi, động viên giáo viên. Đồng thời, tổ chức họp hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học.

Nhà trường cũng đã cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an. Gia đình học sinh đã phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh.

- Ảnh 3.Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin vụ nam sinh đấm cô giáo trên bục giảng

Theo báo cáo ban đầu, trong giờ sửa bài kiểm tra, nam sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) đã có hành vi bạo lực với cô giáo chủ nhiệm.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: học sinh đánh giáo viên khởi tố Trường THPT Mạc Đĩnh Chi nam sinh đấm cô giáo

    Dòng sự kiện: Phòng chống bạo lực học đường

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất