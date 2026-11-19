B.M.H. (sinh năm 2008) lái ô tô biển kiểm soát 15B-362.XX khi không có giấy phép lái xe - Ảnh: C08

Ngày 19-11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị chức năng đã lập biên bản xử lý trường hợp liên quan đoạn clip phụ huynh để cho con lái xe khi chưa có bằng lái.

Sự việc xảy ra khoảng 13h ngày 15-11, tại tổ dân phố Chiếm Phương (phường Hòa Bình, TP Hải Phòng).

Thời điểm trên, B.M.H. (sinh năm 2008) lái ô tô biển kiểm soát 15B-362.XX khi không có giấy phép lái xe.

Chiếc xe thuộc sở hữu của một doanh nghiệp. Qua xác minh, chủ xe (là phụ huynh) có hành vi giao xe cho con mình là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Sau đó, người ngồi trên xe quay lại clip và có chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 19-11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng đã mời người điều khiển và đại diện doanh nghiệp đến làm việc.

Người lái xe thừa nhận hành vi vi phạm. Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 2 trường hợp:

Người điều khiển xe: Không có giấy phép lái xe, mức phạt từ 18-20 triệu đồng.

Chủ xe (là tổ chức): Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, mức phạt từ 56-60 triệu đồng.

"Tổng tiền phạt dự kiến là 77 triệu đồng, đồng thời tạm giữ ô tô biển kiểm soát 15B-362.XX", theo Cục Cảnh sát giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo việc giao ô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chủ xe cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của người lái trước khi giao xe.