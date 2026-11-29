Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Linh - Ảnh: CABN

Theo Công an thành phố Bắc Ninh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Linh (43 tuổi, trú phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định từ tháng 7-2021 đến tháng 9-2022, Linh sử dụng tư cách giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Nhật Thành và chủ tịch hội đồng quản trị Công ty bất động sản Trung Thành Land để kêu gọi nhiều cá nhân góp vốn đầu tư.

Hình thức là ký các hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp tác đầu tư các dự án khu dân cư, dịch vụ.

Tuy vậy các dự án được Linh đưa ra đều chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ số tiền huy động được, Linh không sử dụng để triển khai các dự án như cam kết mà dùng trả nợ cũ và chi tiêu cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Nhật Linh đã chiếm đoạt của nhiều cá nhân, tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, xử lý nghiêm theo quy định.