Bảng xếp hạng huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc ngày 24-11: Quân Đội vào top 3 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Tính đến 22h ngày 24-11, đoàn Quân Đội có tròn 100 huy chương, gồm 31 HCV, 26 HCB và 43 HCĐ ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Tối hôm trước, đoàn còn kém Công An Nhân Dân một HCV (26 so với 27).

Chỉ giành thêm một HCV, Công An Nhân Dân lùi xuống thứ tư với 28 HCV trong tổng số 76 huy chương.

Môn bơi mang về 3 trong số 5 HCV của Quân Đội trong ngày. Tại hồ bơi Phú Thọ (TP.HCM), Nguyễn Thị Ánh Viên thắng chung kết 100m ngửa nữ. Trần Hưng Nguyên về nhất ở cự ly 100m bướm nam.

Ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ, anh cùng Ánh Viên, Nguyễn Thúy Hiền và Nguyễn Quang Thuấn giành HCV, đồng thời phá kỷ lục quốc gia.

Chủ nhà TP.HCM vẫn dẫn đầu với 66 HCV trong tổng số 179 huy chương. Hà Nội giành 15 HCV trong ngày, còn TP.HCM có thêm 12.

Với 53 HCV và tổng cộng 140 huy chương, đoàn Hà Nội rút ngắn cách biệt với chủ nhà xuống còn 13 HCV.

Hải Phòng vượt Cần Thơ để lên hạng năm nhờ hơn một HCV (20 so với 19). Bắc Ninh (13 HCV) và Đà Nẵng (10 HCV) lần lượt xếp thứ bảy và thứ tám.

Quảng Ninh và An Giang cùng có 9 HCV, nhưng Quảng Ninh đứng thứ chín nhờ hơn một HCB (6 so với 5).

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội đã diễn ra vào tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.