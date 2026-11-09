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Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Mời bạn đọc cùng nhìn lại thứ hạng chung cuộc của Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026.

Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Mùa giải bóng chuyền quốc gia 2026 chính thức khép lại vào tối 8-11, với chức vô địch thuộc về Biên Phòng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp họ lên ngôi, trở thành đội đầu tiên trong lịch sử làm được điều này.

Họ cũng nâng tổng số lần vô địch quốc gia của mình lên con số 5 để cùng với Ninh Bình trở thành những đội có nhiều lần đăng quang nhất trong lịch sử. Biên Phòng tiếp tục củng cố vị thế là đội bóng chuyền nam số 1 trong nước vào lúc này.

Về nhì là CLB Công An TP.HCM, sau khi để thua 2-3 trước Biên Phòng trong trận chung kết. Năm nay, đội bóng Công An tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để nâng cấp đội hình. Không chỉ tăng cường ngoại binh chất lượng, dàn nội binh của họ cũng được cải thiện đáng kể.

Nhưng họ vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với các trận đấu lớn của Giải vô địch quốc gia. Trong trận chung kết, Công An TP.HCM thiếu một chút kinh nghiệm để có thể kết liễu trận đấu và lên ngôi. Dù sao, vị trí á quân cũng đã là thành tích đáng ghi nhận với đội bóng này.

Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 - Ảnh 2.

Biên Phòng có lần thứ 3 liên tiếp vô địch bóng chuyền nam quốc gia - Ảnh: QUANG LIÊM

Về ba và giành huy chương đồng là Thể Công, trong khi vị trí thứ tư thuộc về LPBank Ninh Bình.

Ở nhóm dưới, cú "sốc" đã xảy ra khi Hà Nội lại trở thành đội rớt hạng. Xuyên suốt giai đoạn vòng bảng, họ luôn cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua top 4. Nhưng rồi từ khi mất suất vào bán kết tranh chức vô địch và rơi xuống nhóm đua trụ hạng, Hà Nội gây thất vọng tràn trề.

Trong trận play-off đầu tiên, đội bóng thủ đô để thua Đà Nẵng, đội đã đứng chót ở giai đoạn vòng bảng. Đến trận quyết định, Hà Nội tiếp tục thua một Sanest Khánh Hòa đang chìm sâu trong khủng hoảng.

Việc giành được hạng 5 chung cuộc tại vòng bảng không có quá nhiều ý nghĩa, khi Hà Nội để thua liên tục ở 2 trận quan trọng nhất của mùa giải và phải rớt hạng.

Các vị trí từ 5 đến 7 chung cuộc lần lượt thuộc về TP.HCM, Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa.

Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 - Ảnh 3.Đà Nẵng đòi bỏ trận đấu sống còn ở giải bóng chuyền quốc gia

Cho rằng trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng, đội Đà Nẵng suýt bỏ lỡ trận đấu vô cùng quan trọng ở Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: bảng xếp hạng bóng chuyền Công an TP. HCM Biên Phòng

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