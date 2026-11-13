Bằng đại học kế toán có được làm viên chức giáo vụ sau sắp xếp trường học?

Bằng tốt nghiệp đại học - Ảnh minh họa

Ngày 13-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có phản hồi về các thắc mắc, kiến nghị trong việc hướng dẫn xếp vị trí việc làm phù hợp với vị trí viên chức giáo vụ trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, người dân cho biết theo quy định tại Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản liên quan, vị trí viên chức giáo vụ yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.

Họ đặt vấn đề vậy bằng đại học kế toán có phù hợp vị trí viên chức giáo vụ không?

Trả lời việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết căn cứ Nghị quyết 37 của Chính phủ về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Trong đó, tại điểm a khoản 2 điều 5 Nghị quyết 37 quy định các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ được bố trí dùng chung cho cơ sở giáo dục (bao gồm trường chính, phân hiệu, điểm trường), mỗi vị trí được bố trí 1 người.

Đối với vị trí kế toán, trường hợp thuộc loại hình trường có học sinh nội trú, bán trú có quy mô từ 40 lớp trở lên thì được bố trí tối đa 2 người.

Tại điểm a khoản 3 điều 5 Nghị quyết 37 cũng quy định bố trí vào vị trí việc làm nhân sự hỗ trợ giáo dục còn thiếu số lượng người làm việc theo định mức quy định, trừ một số trường hợp chưa đáp ứng.

Trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm mới thì giữ mã số, chức danh và hệ số lương đang được hưởng. Khi đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm mới sau sắp xếp thì bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo vị trí việc làm đó hoặc bố trí bậc nghề nghiệp theo quy định.

Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày nghị quyết trên có hiệu lực thi hành, nhân sự hỗ trợ giáo dục phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm mới. Nếu không đáp ứng thì thực hiện chế độ thôi việc hoặc nghỉ hưu, tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cần thiết do cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho rằng việc phân công kế toán dôi dư sau sắp xếp vào vị trí việc làm nhân sự hỗ trợ giáo dục còn thiếu là phù hợp theo quy định.

Viên chức được bố trí vào vị trí việc làm nhân sự hỗ trợ giáo dục sau khi sắp xếp được đào tạo, bồi dưỡng trong thời hạn 36 tháng để đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn của vị trí việc làm mới.