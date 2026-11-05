Bán xe rồi vẫn nhận phạt nguội, chủ cũ cần làm gì?

Đối với những xe đã mua bán, chuyển nhượng, ủy quyền hoặc xuất hóa đơn nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn giải quyết - Ảnh: PC08

Người bán phải làm thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe

Ngày 5-11, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết nhiều người sau khi mua bán, cho tặng hoặc chuyển nhượng xe nhưng không thực hiện đầy đủ thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và sang tên xe có thể đối mặt với những phiền phức phát sinh.

Theo Phòng PC08, khi xe đã được chuyển nhượng nhưng thông tin chủ sở hữu chưa được cập nhật trên hệ thống đăng ký xe, người đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký vẫn có thể nhận thông báo vi phạm giao thông.

Điều này xảy ra khi người mua sử dụng xe vi phạm quy định giao thông và hành vi được phát hiện qua hệ thống camera giám sát hoặc các hình thức kiểm tra, ghi nhận vi phạm khác.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ nhận thông báo phạt nguội, người đứng tên đăng ký xe cũ còn có thể gặp khó khăn khi xe liên quan đến tai nạn giao thông, tranh chấp dân sự hoặc các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Trong những trường hợp này, cơ quan chức năng có thể phải xác minh thông tin người đứng tên đăng ký, người đang quản lý, sử dụng xe và quá trình chuyển nhượng.

Điều này dễ khiến chủ xe cũ mất thời gian giải trình, cung cấp giấy tờ, thậm chí phát sinh những tranh chấp, rủi ro pháp lý không mong muốn.

PC08 khuyến cáo, sau khi chuyển quyền sở hữu xe, người bán và người mua cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.

Trong đó, người chuyển quyền sở hữu phải làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; người nhận chuyển quyền sở hữu thực hiện thủ tục đăng ký sang tên và phối hợp cung cấp các giấy tờ cần thiết.

Đối với những xe đã mua bán, chuyển nhượng, ủy quyền hoặc xuất hóa đơn nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn giải quyết.

Việc chậm trễ sang tên không chỉ gây khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng đến các giao dịch tiếp theo liên quan đến xe.

Chủ động kiểm tra thông tin xe trên VNeTraffic

Bên cạnh việc hoàn tất thủ tục mua bán, sang tên, PC08 cũng lưu ý người dân chủ động kiểm tra tình trạng pháp lý và thông tin xe đang đứng tên mình.

Người dân có thể cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeTraffic để kiểm tra, đối chiếu thông tin xe với giấy tờ thực tế.

Nếu phát hiện dữ liệu có sai sót, thiếu thông tin, xuất hiện xe không thuộc quyền sở hữu hoặc xe đã chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục, cần liên hệ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông hoặc công an phường, xã, đặc khu để được hướng dẫn.

Khi làm việc, người dân nên chuẩn bị giấy tờ đăng ký xe và các tài liệu liên quan đến giao dịch mua bán, chuyển nhượng (nếu có) để phục vụ việc xác minh. Đồng thời, phối hợp cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và thực hiện thủ tục điều chỉnh, cập nhật dữ liệu, thu hồi hoặc sang tên xe theo quy định.

Đối với xe thuộc diện phải kiểm định, chủ xe cần liên hệ cơ sở đăng kiểm, đưa xe đến kiểm định và đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường trước khi tham gia giao thông.

Riêng xe đã hết niên hạn sử dụng, chủ xe không được tiếp tục đưa xe tham gia giao thông trái quy định, đồng thời cần liên hệ cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số đối với trường hợp thuộc diện phải thu hồi.

Tuyệt đối không cung cấp OTP, thông tin định danh cho người lạ PC08 cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn giả mạo thông báo cập nhật dữ liệu xe, phạt nguội để lừa đảo. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin định danh cho người lạ; không truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ chức năng. Việc chủ động hoàn thiện thông tin trên các ứng dụng VNeID, VNeTraffic và ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến không chỉ giúp người dân thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính mà còn góp phần bảo đảm dữ liệu đăng ký xe chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.